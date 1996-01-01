В Приморье возбуждены уголовные дела по фактам избиения адвокатов

Прокуратурой Ленинского района города Владивостока возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (нанесение побоев из хулиганских побуждений) по факту избиения адвоката Алексея Г.

Из заявления потерпевшего следует, что он был избит неизвестным в подъезде своего дома вечером 18 октября 2006 года. Адвокат полагает, что нападение на него связано с его профессиональной деятельностью - осуществлением защиты одного из обвиняемых по уголовному делу о крупном хищении муниципальных денежных средств в городе Владивостоке - с целью оказания давления на подзащитного и изменения им данных в ходе следствия показаний, сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, принимаются меры к установлению круга лиц, причастных к совершению данного преступления. Производство предварительно расследования поручено следственному управлению при УВД Ленинского района города Владивостока.