Изверги проведут в колонии строгого режима 15 и 16 лет

Приморский краевой суд согласился с мнением государственного обвинения и признал Владимира ГУРИНОВИЧА и Михаила ШАРКОВА виновными в совершении убийства трёх лиц.

Как сообщила старший помощник прокурора края Ирина НОМОКОНОВА установленно, что 21 сентября 2005 года находившийся в нетрезвом состоянии Гуринович, отмечавший свой день рождения, предложил Шаркову "разобраться" с двумя мужчинами и женщиной, которые, по его мнению, совершают кражи имущества из домов, находящихся в садоводческом товариществе "Коммунальник" в городе Находке. Посадив потерпевших насильно в грузовой отсек автомашины ГАЗ-69, Гуринович и Шарков привезли их к дому на территории садоводческого товарищества. В нем проживал Гуринович.

Вытащив своих жертв из машины, Гуринович и Шарков стали избивать их, нанося удары руками, ногами, металлической трубой и ножом. Гуринович, глумясь над потерпевшими, разрезал ножом всю находящуюся на них одежду, а затем, оказывая физическое и психическое принуждение, проявляя особую жестокость, заставил их совершать друг с другом сексуальные действия.

Передавая друг другу орудия преступления, Гуринович и Шарков забили потерпевших до смерти и продолжали причинять им посмертные повреждения. Гуринович ножом отрезал молочную железу от трупа женщины и бросил её своей собаке, которая не стала есть человеческое мясо.

При назначении вида и меры наказания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимых Гуриновича и Шаркова, судом признаны их явки с повинной.

Приговором суда Гуриновича назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Шаркову за указанное преступление судом назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, к нему присоединена не отбытая часть наказания по предыдущему приговору за кражу, окончательно назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.