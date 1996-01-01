Милицию в массы

Громкое преступление в Дальнегорске, череда подковерных скандалов, связанных с выборами в ЗС ПК, когда к правоохранительным органам возникало немало вопросов, и непрекращающаяся человекобойня на дорогах края, особой корректировки в планы декады не внесла. Работа работой, но народ должен знать своих милиционеров в лицо и в маске.

С успехом прошли дни милиции общественной безопасности: ГИБДД, вневедомственной охраны, службы участковых... Как и было запланировано, последний, он же итоговый, день декады был отдан во власть штурмовых милицейских подразделений ОМОНа и спецназа. ОМОНа, правда, на площади мы не увидели, но его место не без успеха заняла рота спецназа полка патрульно-постовой службы милиции ГУВД Владивостока, лихо расправлявшаяся с пешим и моторизованным условным противником. В течение часа около 300 зевак могли наблюдать, кто и что ожидает непокорный народ в моменты массовых беспорядков (не забываем, что на носу 7 ноября). А также бандитов-одиночек и зарвавшиеся этнические преступные группировки, что в свете последних тенденций по ужесточению борьбы с забугорным криминалом весьма актуально.

Особенно публике понравилось задержание террориста и освобождение заложника. Шумовой взрывпакет грохнул так, что особо любопытных зрителей отбросило взрывной волной, в радиусе 50 метров заложило уши, а в торговом центре, расположенном аккурат под площадью Борцов... говорят, ходуном заходили манекены и 5-летняя пыль посыпалась за шиворот посетителям и продавцам.

Не остались в стороне и главные приморские милиционеры. Правда, обещанного начальника УВД генерала Николая ВАЧАЕВА увидеть не удалось, дальнегорское преступление требовало его личного присутствия в северном городе, но его заместители, они же начальники служб, отделов и подразделений, держались молодцами. И даже отвечали на интересующие граждан вопросы. Особенно активно народ "шел" на руководителей Госавтоинспекции, наиболее широко представленной на празднике.

Юрий ОБОРИН отдувался за Управление ГИБДД Приморского края, Владимир ГОРБУНОВ горел желанием решить регистрационно-экзаменационные вопросы, а зам. начальника ГИБДД Владивостока Александр ФИЛИППЕНКО был готов разрулить любой интересующий вопрос в пределах Владивостокского городского округа. Как узнал корреспондент "ЗР", в основном вопросы были из разряда бытовых. Чей-то внук 10-й раз не может сдать экзамен по вождению, кого-то не устраивала близость от жилья автобусной остановки, где-то паркуется машина с очень ранимой сигнализацией и т. д.

Закончился двухчасовой милицейский марафон построением и разводом личного состава городской милиции. Все были довольны: жители и гости города от бесплатного представления со стрельбой и взрывами, а руководители милиции от сознания выполненного долга. Пусть и не на фронте борьбы с преступностью, так хоть на фронте продвижения милицейского бренда в массы.

Одно только огорчало. И без того немногочисленные парковки около центральной площади были наглухо заблокированы строгими инспекторами ГАИ, и возможность припарковаться вдоль Светланской отсутствовала.