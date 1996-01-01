Приморцев возьмут под "видеоколпак"

Проект, разработанный по инициативе губернатора, напрямую коснется и автолюбителей. В Приморье будет внедрена система видеонаблюдения, которая станет эффективной мерой профилактики и борьбы с преступностью, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Специальные видеокамеры будут установлены в местах массового пребывания людей, на дорогах и вокзалах городов края. Задача нововведения - повысить процент раскрываемых преступлений и предотвратить новые, обеспечить безопасность людей. Видеокамеры планируется установить во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Партизанске, Лесозаводске, Дальнереченске.

В 2007 году на установку и работу системы видеонаблюдения из краевого бюджета будет затрачено более 150 млн рублей. Информация от видеокамер будет поступать по беспроводной сети передачи данных в диспетчерский пункт дежурной части УВД города. Видеозаписи позволят быстро определять личность правонарушителя. Кроме того, появится возможность фиксировать дорожные пробки, поломки автомобиля, аварии на дороге, детектировать превышение скорости автомобилями.

Также в местах скопления людей появятся пункты "Гражданин - милиция". Пункт - это антивандальный блок со скрытой видеокамерой, кнопкой вызова, динамиком и микрофоном. Благодаря этому новшеству жители края смогут напрямую обратиться к милиции и помочь в наведении порядка на улицах городов.