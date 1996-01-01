"Черные" придут - грабят, "красные" придут - снова грабят...

Как только Президент России дал команду "зачищать" рынки, торговые зоны Приморья подверглись особо пристальному вниманию со стороны проверяющих органов. Диагноз, который ставят контролирующие ведомства, один и тот же - рынки поражены беспределом настолько, что излечить эту болезнь практически невозможно. Чтобы понять, что на самом деле происходит на приморских рынках и как их избавить от страшной болезни, "ЗР" решил провести собственное расследование.

Кто на рынке хозяин

В конце 80-х возникло такое понятие, как рэкет, и именно в тот момент в стране стали формироваться первые организованные преступные группировки (ОПГ). Они вышли из среды спортсменов, и практически любая стихийно возникшая торговая точка вынуждена была платить дань рэкетирам. Без этого не обходилась торговля ни на одном рынке. Затем группировки стали делить свои сферы влияния и защищать интересы своих "дойных коров". Так у рынков появились "крыши".

За последние 15 лет из-за теневых денег, заработанных на рынках, погиб не один человек. Кто выжил и не сел в тюрьму или уже отсидел - вложил деньги в бизнес и отошел от "крышевания". Тем более, по словам сотрудников правоохранительных органов, свое право "крышевания" активно начали отстаивать их предприимчивые коллеги. На сегодняшний день они кормятся со значительной части рынков Владивостока. Таким образом, как удалось выяснить "ЗР", расстановка сил "крышевых" на основных торговых площадях приморской столицы выглядит следующим образом.

Рынки Второй Речки, парка Минного городка и "Березка", в районе автовокзала, курирует группировка, известная как "трифоновская". Рынки на Первой Речке и Центральный на ул. Комарова принадлежат известному бизнесмену, гражданину двух государств - России и США, в его отсутствие - правят свои. Рынок на Луговой, на бывшей территории Трамвайно-троллейбусного управления, поделили между собой бандиты и милиционеры, причем у последних - явный перевес во влиянии, как и на рынках в спальных районах и отдаленных частях города.

Особый интерес представляют рынки на Спортивной с недавно открывшимся торговым центром "Надежда" и на Баляева с торговым центром "Бачурин". Сферы влияния на них распределили между собой братья ЛЮ, представляющие китайскую групировку "Триада", и сотрудники милиции из одной оперативно-розыскных частей УВД Приморского края. При этом они не просто поделили рынки территориально. Братья поставляют и контролируют в Приморье китайцев, оформленных зачастую "экспедиторами пограничной торговли", которые не уезжают на родину, доставив в Россию груз, а остаются здесь работать - незаконно, конечно. Милиционеры в свою очередь за постоянную плату помогают "триадовцам" бороться с конкурентами с помощью административного ресурса. Еще одна влиятельная фигура среди иностранцев - некий вьетнамец, которого нарекли по-русски Женей.

Как деньги утекают

Впрочем, на рынках еще много чего незаконного, кроме иностранной рабочей силы. Схема движения денег на них известна многим.

Муниципалитет или другая госструктура, Тихоокеанский флот, например, сдают в аренду свои площади по установленной ставке. Арендатор в свою очередь сдает эти площади в субаренду множеству предпринимателей, назначает им ставку за квадратный метр в разы больше, в зависимости от проходимости, статуса рынка и т. д. Из арендной платы только часть проходит по документам, остальное идет в карманы арендаторов наличностью.

По такой схеме, к сожалению, работают любые крупные торговые площади - будь то уличный рынок или престижный торговый центр.

Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, теневой оборот с рынков в десятки раз превышает суммы, которые поступают через торговые зоны в бюджеты разных уровней. Вместе с тем привлечь к ответственности рыночных "рулевых" сложно - для этого нужно, чтобы хозяин торговой точки дал на него показания, а на это никто не идет - все хотят жить и зарабатывать.

Несколько лет назад нашелся один такой предприниматель, которого так достали, что ему уже нечего было терять, и он согласился сотрудничать с милицией. Дал показания на своего арендодателя, милиционеры собрали доказательную базу, дело ушло в суд, и мучителя даже осудили. Однако закон был так гуманен к налоговым преступникам, что арендодатель даже не сел - ему дали два года условно.

Сейчас, конечно, сроки стали давать посерьезнее, вот только предприниматели, которым нечего терять, пока не объявились.

Как встать на точку

Как стать таким предпринимателем, решил выяснить "ЗР", попытавшись открыть овощную торговую точку. Казалось, чего проще - в разгар сезона объехать местных фермеров и скупить у них продукцию. Посетив с таким предложением несколько крестьянских хозяйств в окрестностях Михайловского района, нам стало ясно, что сельхозпроизводители особо не горят желанием продавать дары своих полей. Как новичкам в овощном бизнесе нам открыли глаза сами предприниматели, торгующие на одном из рынков Владивостока. Совсем не нужно ломать голову, где взять товар. Большинство продавцов берет его на оптовом овощном китайском рынке в Уссурийске. В крайнем случае - на Фадеевской овощебазе во Владивостоке.

Договориться о закупке товара в Уссурийске не составило труда. Как только мы появились на территории базы, все поняли, что мы тут новенькие, и к нам тут же подлетел молодой грузчик. Он готов был рассказать абсолютно все, что нас интересует, лишь бы мы наняли именно его грузить товар. Впрочем, ничего сложного там не было - выбирай понравившиеся китайские овощи-фрукты, загружай в машину и вези во Владивосток.

К слову, именно с предпринимателями-перекупщиками особенно выгодно работать рынкам: они обеспечивают львиную долю теневого дохода независимо от сезона, чего не скажешь о местных сельхозпроизводителях. На рынках их не особо жалуют, да и дорого там стоять. Немудрено, что сам президент так остро обозначил проблему перекупщиков.

Кроме овощной точки, мы решили открыть на рынке контейнер. Оказывается, хозяевам контейнеров неплохо работается на рынках. На определенном этапе не они ищут товар, а он их - через торговых представителей. При этом рынку надо заплатить немало: по словам представителей самой администрации "Спортивного" рынка - 6,5 тыс. руб. в месяц; "Луговского" - 8 тыс. руб.

Как бороться

Три недели назад "ЗР" принял участие в рейде, организованном подразделением УВД Приморского края. Как выразился один из сотрудников милиции, "сегодня борьба правоохранительных органов с рыночным беспорядком очень напоминает борьбу с ветряными мельницами. На рынках полно нелегалов, контрафакта, контрабанды, фактов незаконной предпринимательской деятельности, бесконтрольности со стороны администраций рынков и т. д. Выхода из сложившейся ситуации не видно, только если закрыть все рынки разом".

Тем не менее, как убежден один из бизнесменов, сам в прошлом владелец торгового центра, искоренить это систему можно элементарно: "Сами подумайте - если вы сдали квартиру и вам не понравилось, что там у вас творят квартиросъемщики, то вы их просто выселяете, и берете новых, только уже порядочных и дисциплинированных. Так же и здесь. Если администрации города так не нравится то, что творится на рынках, почему бы ей не расторгнуть договоры аренды с нынешними арендаторами ее земли? Или, может, администрации самой выгодно такое положение дел? В конце концов, она получает с арендаторов доход..."

Теперь, что касается контрафакта и всего, что подлежит уничтожению. Здесь тоже все просто, надо всего лишь один раз провести полномасштабную акцию, выделив средства. Несколько раз изъять все кустарные Sony, Panasonic, LG и т. д., а потом обязательно уничтожить и всем это показать. В милиции уверяют, что это на некоторое время отбивает охоту торговать нелегальной продукцией. В действительности получается так, что изъятый товар выкупается у проверяющих хозяевами торговых точек и возвращается на рынки. А можно и не допустить изъятия, договориться прямо на проверке. Размер отступного зависит от объемов товара или серьезности нарушения.

Выходит, болезнь рынков не так уж неизлечима. Просто уже много лет создается видимость борьбы с нарушениями. На деле под видом этой возни проверяющие ведомства "отрабатывают" свою зарплату, потому что даже если кто-то из рядовых сотрудников захочет побороть рыночный беспредел, ему все равно не дадут это сделать.

Может, сейчас, когда сам президент РФ оценил предел беспредела, что-то сдвинется с мертвой точки?