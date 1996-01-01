Что нам принесут ветры с КНДР?

Повторные ядерные испытания в Северной Корее могут существенно ухудшить экологическую обстановку в крае, полагают приморские синоптики.

"Для Приморья с учетом направления ветров ядерные взрывы в КНДР могут обернуться большой бедой", - сообщил руководитель Примгидрометцентра Борис КУБАЙ. По его словам, Северокорейский полигон ненамного южнее Приморья, юго-западный ветер всего за 12-16 часов может принести к нам радиоактивные выбросы.