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Что нам принесут ветры с КНДР?
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Повторные ядерные испытания в Северной Корее могут существенно ухудшить экологическую обстановку в крае, полагают приморские синоптики.
"Для Приморья с учетом направления ветров ядерные взрывы в КНДР могут обернуться большой бедой", - сообщил руководитель Примгидрометцентра Борис КУБАЙ. По его словам, Северокорейский полигон ненамного южнее Приморья, юго-западный ветер всего за 12-16 часов может принести к нам радиоактивные выбросы.
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