Борьбу с нелегалами ужесточат

Министр внутренних дел Рашид НУРГАЛИЕВ предложил запретить иностранным гражданам, не имеющим постоянной регистрации на территории России, быть индивидуальными предпринимателями.

Министр предложил внести изменения в Закон "О госрегистрации юридических и индивидуальных предпринимателей", чтобы исключить временно проживающих в России "иностранных граждан из числа регистрируемых в качестве индивидуального предпринимателя". По оценке, в России таких более 20 тыс. Кроме того, по мнению министра, они незаконно в каждой торговой точке используют наемный труд 10-15 нелегалов, нарушая налоговое и миграционное законодательство. Между тем предложение МВД сомнительно с точки зрения Конституции, поскольку она дает иностранцам права и обязанности "наравне с гражданами РФ".