Зачистка рынков по-приморски

До того, как президент страны публично заявил о происходящем на рынках беспределе, во всех регионах страны уже полмесяца шла операция "Рынок", приуроченная к конфликту в карельском городе Кондопога между местным населением и чеченцами. В рейд с сотрудниками Управления милиции по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнению административного законодательства (УМБППР и ИАЗ) отправились и корреспонденты "ЗР".

Операция продлится до 20 октября, в ней участвуют все подразделения УВД Приморского края, так или иначе относящиеся к сфере потребительского рынка, а также Роспотребнадзор. За полмесяца с начала мероприятия проверкам подверглись десятки приморских рынков. Цель операции - пресечь нарушения миграционного законодательства, выявить преступления, факты легализации доходов, фальшивомонетничества, торговли контрафактом и т.д. По результатам рейда на рынок "Березка" во Владивостоке стало понятно, что практически весь товар, которым торгуют иностранные граждане, по большому счету, надо изымать, а часть вообще подлежит уничтожению.

Как только милиционеры подошли к первой торговой точке, весть об их визите молниеносно разнеслась по рынку. Между тем застигнутый врасплох продавец из Вьетнама сказал, что позовет хозяина и ушел из лавки. На точке продавалось практически все: от телевизора до удочек. При этом типичной "болезнью" рынков замначальника отдела зонального контроля Владимир ГОЛОВЕШКИН назвал продажу несертифицированной бытовой техники. Большая часть телевизоров, DVD-плееров и других электротоваров продается под известными мировыми брендами - LG, Sony, Panasonic и т.д. По убеждению милиционеров, эта продукция - контрафакт. Однако для того, чтобы начать процедуру по изъятию, проведению экспертизы и уничтожению пиратской продукции, необходимо заявление от правообладателя, а они пока в милицию не обращались.

Кроме того, вся техника, работающая от сети, должна быть сертифицирована, но ни у одной из проверяемых точек сертификатов Центра метрологии и стандартизации не было. В этом случае милиционеры составляют протокол об административном нарушении - торговле несертифицированным товаром, направляют в суд дела об административном производстве, который накладывает санкцию - штраф с конфискацией или без. Впрочем, что говорить о рыночных развалах, если несертифицированной техникой торгуют и в приличных торговых центрах города? Между тем изъять весь несертифицированный и контрафактный товар у милиционеров нет возможности - просто не хватает штатной численности.

Если говорить о пищевых рынках, то одной из главных проблем являются весы. Как отметили сотрудники милиции, согласно правилам торговли, все весы и гири должны клеймиться и проверяться 1 раз в год, а сведения о проверках - заноситься в журнал. Между тем при продаже активно используются электронные весы, не прошедшие проверку на соответствие требованиям, а также пружинные, предназначенные только для бытовых нужд. К использованию в торговле они запрещены, т.к. пружина в них имеет свойство растягиваться. Что касается самих продавцов, то у многих из них даже оформлены рабочие визы, но и здесь возникают вопросы.

Особый интерес представляют граждане Вьетнама. В Приморье на оформлении рабочих виз для вьетнамцев организован целый бизнес. Специализированные фирмы получают в Москве аккредитацию Федеральной миграционной службы, а потом ставят на поток помощь в оформлении иностранцам рабочих виз и миграционных карточек. Со слов вьетнамцев, эта услуга стоит около $1 тыс. Остальные, сэкономившие деньги на легализации в России, торгуют на рынках незаконно. Такие обычно специально не носят с собой документы, чтобы скрыть свое нелегальное положение. По идее, если иностранный гражданин задержан без документов, его необходимо отправить в приемник- распределитель. Однако нелегалы нынче пошли грамотные и прекрасно знают, что во Владивостоке такого учреждения нет уже несколько лет и ближайший - только в Артеме. Поэтому не отличающиеся богатством милицейские службы не станут жечь топливо для отправки туда неидентифицированного иностранца. Более того, даже если будет установлено, что задержанный грубо нарушил миграционное законодательство и суд примет решение о депортации гражданина Вьетнама, у российских служб не хватит денег для исполнения этого решения.

Если с китайцами все просто: можно довезти их до границы и выдворить из страны, то с вьетнамцами так не получится - общей границы нет. Вместе с тем, по убеждению инспекторов УМБППР и ИАЗа, если приемник во Владивостоке все-таки появится, это будет серьезным административным рычагом. Но сегодня, в лучшем случае, они подвергаются штрафу от 500 до 2,5 тыс. руб. и... идут себе с миром.

В день проведения рейда сотрудников милиции было всего трое, поэтому проверить удалось только три торговые точки. Остальные или в срочном порядке закрылись, или были оставлены продавцами. Впрочем, с рейдами так всегда и происходит.