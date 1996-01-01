Непредвзятости требуют адвокаты по "делу Будаева"

О "деле МУПов" и чиновниках-"ворах" написано немало, в том числе и на страницах нашей газеты. Но дело застряло на стадии расследования. Борьба между следствием и защитой началась сразу, и неизвестно еще, дойдет ли она до зала суда. Поскольку со слов первых написано немало, "ЗР" выслушал другую сторону. Ниже - письмо адвокатов по делу БУДАЕВА и коллег.

"Мы не ставим своей целью удивить читателя новыми головокружительными сенсациями. Напротив, хотим просто и прямо рассказать о том, что стоит за теми громкими заявлениями со стороны правоохранительных органов о хищении суммы, превышающей 150 миллионов рублей, в муниципальных унитарных предприятиях Владивостока (далее МУП), якобы совершенном преступной группой лиц, возглавляемой ни много, ни мало - замглавы администрации города Аланом Константиновичем Будаевым.

Откуда долги?

Во Владивостоке в течение 2000-2004 гг. недофинансирование МУПов было систематическим. Долг рос из года в год - и эти кандалы тянули предприятия в трясину банкротства. Они не могли своевременно рассчитаться за материалы, топливо, энергию, выплатить зарплату, налоги, платежи в пенсионный фонд и т.д. Для покрытия долгов брали кредиты, которые тоже своевременно не выплачивали. Предприятия становились банкротами. К 2005 г. практически все предприятия системы ЖКХ были несостоятельны. Даже если предположить чудо и представить, что администрация Владивостока возвратила все долги МУПВ, им бы все равно не хватило средств рассчитаться с собственной задолженностью и продолжить производственную деятельность.

В данном случае на чудо рассчитывать не приходилось. Город сам находился в тяжелейшем финансовом кризисе. Долги муниципалитета в середине 2004 г. составляли астрономическую сумму - 2278,629 млн руб. Это при доходной части бюджета 2005 г. 1860,139 млн руб. Бюджет города был дефицитным, а при этом в силу ст.86 Бюджетного кодекса РФ в нем даже не была предусмотрена строка расходов: возврат кредиторской задолженности. Понятно, что при такой ситуации долги администрации МУПам являлись безнадежными.

Дни почти всех предприятий были сочтены. Кредиторы предъявляли иски к ним и за неимением прочего взыскания обращались на долги администрации. Защитой получен и передан следствию целый список долгов, проданных в обеспечение заявленных исков. Продажи осуществлялись по цене от 20 до 5% от суммы долга, но кредитор не получал означенной цены. От суммы продажи вычитались вознаграждение службы судебных приставов и вознаграждение организатору торгов. Т.е. реально кредитор получал гораздо меньше продажной цены. Особо ценным товаром было, когда МУПы сами обращались в арбитражный суд, выигрывали иск у администрации города и получали исполнительный лист. В это время расторопные судебные приставы арестовывали уже не просто долг, а долг, подтвержденный судебным решением, и исполнительный лист, который также продавался с молотка.

А покупатели, в надежде на погашение всей суммы, приобретали эти долги на свой страх и риск. Кому-то удалось взыскать долг полностью, кто-то пошел на компромисс и уступил его за свой процент самой администрации, кто-то сдал его на исполнение в службу судебных приставов. Именно так к 2004 г. было распродано долгов города почти на миллиард рублей.

Взыскали долги по суду

В это время у группы предприимчивых людей, объединенных в ООО "Приморская гавань", появилась идея, что, скупив и взыскав долги с администрации, можно заработать приличную сумму. Они не стали покупать один-два долга на торгах. Они предложили МУПам продать им долги администрации города напрямую. Сумма продажи была взята по 15% - выше средней. Она была привлекательной с учетом того, что из нее не производилось вычетов вознаграждения службе судебных приставов и организатору торгов. Особая привлекательность заключалась в том, что деньги от продажи поступали не кредитору МУПа, а самому предприятию. У МУПов появлялась возможность хоть частично вернуть безнадежные долги.

Теоретически эти сделки не противоречили интересам администрации города. Ей безразлично, кто и в каком порядке приобретет у МУПа право требования долга, погашение которого в конечном счете неизбежно. Не эта "Гавань", так другой покупатель, но в ближайшие месяцы все долги были бы проданы на торгах и также предъявлены к оплате должнику - все той же администрации г.Владивостока. Кстати, продажу долгов и в настоящее время никто не отменил. Все идет своим чередом.

Так, в сентябре 2006 г. кредиторы решили продать долги города МУПВ "Змеинка" за 17%. С учетом вознаграждения службе судебных приставов и организатору торгов кредиторы и получат те же 15%. Основной кредитор - налоговая инспекция. Что-то никому в голову не приходит заявить, мол, почему это вы не хотите получать 100% долга? И причиняете ущерб государству. Никто и не заявит, потому что такое заявление было бы полным бредом. Почему же в нашем случае заключение обычных договоров, предусмотренных Гражданским кодексом, вызвало такой ажиотаж и названо правоохранительными органами преступлением?

Все дело в том, что ООО "Приморская гавань" не ограничилось одним-двумя МУПами. Его представители стали приходить на производственные совещания директоров системы ЖКХ и убедили подписать договоры 15 предприятий. После этого ООО выиграло иски в арбитражном суде и, что самое главное, смогло взыскать деньги с должника. Общество не стало передавать исполнительные листы в службу судебных приставов (там они могли лежать и по настоящее время), оно предъявило их в банки, где были счета администрации Владивостока, и банкам ничего не оставалось, как списать эти деньги со счетов администрации.

Кстати, в 2005 г. таким способом взыскания долгов воспользовался далеко не один кредитор муниципалитета. Во Владивостоке работает несколько фирм, специализирующихся на покупке долгов, но вот так успешно, да еще без службы судебных приставов и без РФФИ - организатора торгов, - это просто не простительно. "Столько зарабатывать нельзя", - решили, видимо, в приморских правоохранительных органах. Последствия этой психологии не заставили себя ждать.

Охота на ведьм

Все договоры, заключенные МУПами с ООО "Приморская гавань", были объявлены преступлениями, и началась "охота на ведьм" - тех, кто причастен к заключению этих договоров.

Первый удар пришелся по директорам предприятий. Именно им сначала пытались вменить использование полномочий в интересах других лиц. Однако месяцев через шесть следствие стало приходить к пониманию, что их действия в тех условиях были выгодны предприятиям и что вряд ли суд признает криминальными заключение договоров, законность которых уже проверена и подтверждена арбитражным судом при рассмотрении споров о взыскании долгов.

Тогда появилась идея объединить должностных лиц в преступную группу, тем более, на допросах перепуганные директора, объясняя свои действия, ссылались: "Ну, я же не один. Я же не сам. Нам же предложили. Ну, нам же посоветовали. И другие сказали, что это выгодно" и т.д. Решили: договоры подписали в основном предприятия системы ЖКХ, их работу курирует Будаев, тогда - заместитель главы администрации, значит, он "главарь" преступной группы. В таком деле не обойтись без финансиста, заместитель начальника управления по экономике - высококлассный экономист, назначим ее вторым членом преступной группы.

Директор МУП "Владстройзаказчик" тоже заключил договор уступки права требования долга, приходил к Будаеву в кабинет, его старый знакомый, - вот третий член группы. Добавим пару юристов, консультировавших покупателя, - и преступная группа готова. Не беда, что некоторые члены "преступной группы" даже незнакомы друг с другом. Не страшно, что они ничего противозаконного не сделали, легально заключив договоры, предусмотренные Гражданским кодексом. Зато теперь можно было громко рапортовать об успехах, на всю страну показывать задержание "главаря" преступной группы, общественности (как детям на стенке) показывать страшную козу и с серьезным видом объяснять, что они не менее чем "Коза-Ностра". В обоснование наличия преступления следствие использует заведомо ложный довод, что администрация вполне могла и сама рассчитаться со своими долгами.

Продолжение следует?

Более месяца назад защитой переданы следствию материалы, документально доказывающие отсутствие возможности у администрации города погасить все долги и опровергающие остальные доводы следствия. Непредвзятое их рассмотрение привело бы к выводу - события преступления вообще не было.

Органам, ведущим расследование, уже пора бы остановиться. Но как быть с победными рапортами? Кто будет отвечать за необоснованное привлечение к уголовной ответственности, за аресты? И они упорно идут вперед, закрыв глаза и уши для доводов о том, что ими расследуется не преступление, которого нет как такового.

В сентябре прошел слух, что уголовное дело по МУПам соединено в единое производство с другим уголовным делом, возбужденным по факту нарушений на аукционах при продаже недвижимости. Идея следствия: "похищенные" средства использовались для покупки недвижимости.

Следствие назначило судебно-экономическую экспертизу, но почему-то тайно, защита узнала об этом из ответа заместителя Генерального прокурора. Ни обвиняемые, ни защита не были уведомлены об этом, не ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы и тем самым лишены возможности защиты на этом этапе следствия. Мы даже сомневаемся, увидят ли эксперты материалы, представленные защитой. Соединение же дел - это очередная попытка спасти безнадежное дело.

Можно ли что-то умножить, прибавляя ноль? Если средства не похищены, а заработаны, то какая разница, куда они потом направлены. Умные люди вполне могли вложить деньги в недвижимость, и если при этом они действительно совершили правонарушение, какое отношение это имеет к тому, как ранее были заработаны деньги.

Во Владивостоке в начале сентября работали проверяющие из Генеральной прокуратуры РФ. Проверяли, как в Приморье ведется борьба с коррупцией. Наверняка им докладывали и это уголовное дело. И наверняка им стал очевиден его "заказной" характер. Но "машина работает" и проверяющие ее не остановили. Начались аресты адвокатов и юристов. Два адвоката заявили, что подверглись избиениям в "застенках". Защитой поданы жалобы на незаконные действия. Оказалось, что у этих заявлений разная судьба. По одному отказано в возбуждении уголовного дела. Проверку проводила Прокуратура Приморского края.

Согласно ее постановлению, после ареста адвоката вдруг по делу "с бородой" в год возникла срочная необходимость провести с ним оперативно-розыскные мероприятия ночью, для чего он был доставлен в здание УБОП УВД ПК на ул. Марченко, 40. Оперативно-розыскные мероприятия проходили "в теплой и дружественной обстановке", адвокат все время "шутил" с оперативными сотрудниками УБОП. В 21.00 вызвал к себе на беседу еще одного члена следственной группы - оперативного сотрудника УФСБ, с которым тоже "шутил" до 23 часов. Потом опять беседовал с оперативниками УБОП. Около трех часов ночи ему были предоставлены легкий ужин (стюарды нашлись) и кушетка для сна в следственном кабинете. А утром адвокат "почему-то" сообщил своему защитнику о ночном выбивании показаний, болях в груди и позвоночнике.

Впоследствии адвокат отказался от своих жалоб на избиение и был отпущен на свободу. Мера пресечения ему изменена на подписку о невыезде, при этом он, по версии следствия, является вторым по значимости лицом в преступной группе.

Со вторым адвокатом вышла осечка. При проведении "ночных оперативно-розыскных мероприятий" там же, на ул. Марченко, 40, с "шутками" перестарались, он был госпитализирован прямо из зала суда. Сразу после госпитализации ночью в больничную палату к нему прибыл участник "ночных бдений" - следователь по особо важным делам Прокуратуры Приморского края с другим сотрудником прокуратуры и судебно-медицинским экспертом с целью выяснения, а не сам ли это адвокат "настучал" себя еще до того как...

В связи с оглаской и возмущением адвокатской общественности Прокуратура Приморского края вынуждена была возбудить по этому факту уголовное дело. И всем ясно: когда нет доказательств, в ход идут кулаки.

Г.А.МАЙКОВ, А.И.ПЕТРОВ, адвокаты Центральной коллегии адвокатов г. Владивостока, А.А.КИСИЛЕВ, адвокат коллегии адвокатов "ЮРКИП".