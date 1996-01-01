Менеджмент ДВЭК запасается снарядами

В минувшую пятницу сотрудники УБЭП УВД Приморского края провели проверку деятельности ЗАО "ДВЭК" - одного из ведущих поставщиков кассового оборудования в краевом центре. Оперативники искали доказательства финансовых махинаций, а нашли... боевой артиллерийский снаряд.

Наличие боеприпаса в приемной, сотрудники объяснили просто - кто-то когда-то подарил на юбилей, о его потенциальной опасности в компании и не догадывались, опасный презент вывезли саперы. Что касается причин проверки, то сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями подозревают менеджмент компании в выводе активов и нарушении налогового законодательства. Как удалось узнать "ЗР" из неофициального источника в правоохранительных органах, в последнее время в ЗАО "ДВЭК" имели место факты переуступки долгов, что является обычной схемой для приведения компании к преднамеренному банкротству. Оперативники изъяли финансовые документы организации, ведется следствие. В самой компании по телефону ситуацию комментировать отказались.