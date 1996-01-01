Преступность наступает

Преступность в крае за 8 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 38%, в то же время раскрываемость по всем видам преступлений увеличилось на 12,9%. Об этом на пресс-конференции, приуроченной к проходящим с 14 по 20 октября Дням приморской милиции, заявил начальник УВД Приморского края Николай ВАЧАЕВ.

По словами генерал-майора, рост уличных грабежей отмечен в Ленинском и Первореченском районах краевого центра, а также в Уссурийске, Артеме, Партизанске и Спасске. Остается острой проблема с иностранными гражданами. По словам и.о. начальника Управления федеральной миграционной службы Приморского края Ольги БУТОРИНОЙ, количество въехавших в край иностранных граждан хоть и уменьшилось на 10%, но по-прежнему остается весьма значительным. Основным каналом поставки нелегальных трудовых ресурсов из КНР является въезд по коммерческим визам.

Между тем преступлений на межнациональной почве в последнее время выявлено не было. По словам Николая Вачаева, недавнее нашумевшее нападение на кафе "Аристократ" во Владивостоке совершенно не по причине ксенофобии, а из-за "разборок" внутри одной из национальных диаспор. По этому факту уже возбуждено дело по покушению на убийство, им занимается прокуратура Первомайского района. Круг подозреваемых определен. Также, совместно с налоговой инспекцией, проводится операция "Рынок" по выявлению правонарушений в торговой деятельности, в том числе и игровом бизнесе.

По словам начальника краевого УВД, сегодня в крае зарегистрировано более 2 тыс. торговых точек. Такое же количество работает на незаконных условиях, но борьбой с ними занимается не только милиция, поэтому возникают проблемы межведомственных отношений.