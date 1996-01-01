Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Преступность наступает
Преступность в крае за 8 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 38%, в то же время раскрываемость по всем видам преступлений увеличилось на 12,9%. Об этом на пресс-конференции, приуроченной к проходящим с 14 по 20 октября Дням приморской милиции, заявил начальник УВД Приморского края Николай ВАЧАЕВ.
По словами генерал-майора, рост уличных грабежей отмечен в Ленинском и Первореченском районах краевого центра, а также в Уссурийске, Артеме, Партизанске и Спасске. Остается острой проблема с иностранными гражданами. По словам и.о. начальника Управления федеральной миграционной службы Приморского края Ольги БУТОРИНОЙ, количество въехавших в край иностранных граждан хоть и уменьшилось на 10%, но по-прежнему остается весьма значительным. Основным каналом поставки нелегальных трудовых ресурсов из КНР является въезд по коммерческим визам.
Между тем преступлений на межнациональной почве в последнее время выявлено не было. По словам Николая Вачаева, недавнее нашумевшее нападение на кафе "Аристократ" во Владивостоке совершенно не по причине ксенофобии, а из-за "разборок" внутри одной из национальных диаспор. По этому факту уже возбуждено дело по покушению на убийство, им занимается прокуратура Первомайского района. Круг подозреваемых определен. Также, совместно с налоговой инспекцией, проводится операция "Рынок" по выявлению правонарушений в торговой деятельности, в том числе и игровом бизнесе.
По словам начальника краевого УВД, сегодня в крае зарегистрировано более 2 тыс. торговых точек. Такое же количество работает на незаконных условиях, но борьбой с ними занимается не только милиция, поэтому возникают проблемы межведомственных отношений.
Новости тематики
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
Новости раздела
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Путин раскрыл важный личный секрет
- "Суражевка" от Абрамовича
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- Российский дилер Mazda отзывает более 20 тысяч автомобилей