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"Контингент" не забывает про солдат в Чечне
Как рассказал корреспонденту "ЗР" председатель этой организации, бывший замкомандира соединения полковник Сергей КОНДРАТЕНКО, главной задачей объединения является оказание помощи тем воинским частям, которые выполняют боевые задания в Чечне.
Вот уже 3 года общественная организация "Контингент", объединившая ветеранов боевых действий в Афганистане и Чеченской республике, материально, физически и морально поддерживает ребят из СОБРа и ОМОНа. "Мы оснащаем необходимым оборудованием: прицелами, биноклями ночного видения, альпинистским снаряжением, навигаторами, помогаем обучать отряды, несущие службу в опасных зонах Чечни", - рассказывает Сергей Кондратенко.
В течение недели группа, состоящая из приморских предпринимателей, военных в отставке Сергея ЕФРЕМОВА, Александра РАДЧЕНКО и Евгения МАРЬЯНСКОГО, за свой счет находилась на территории Чечни.
Как докладывает ветеран морской пехоты в отставке Сергей Ефремов, солдаты выстроили себе отличную базу, все забетонировали, сделали газончики, у каждого отряда есть своя баня, кормят там достойно. "Только вот одна проблема, - говорит Сергей, - у ребят есть мужество, воля, смелость, но на задания государство их отправляет практически вслепую. Без навигаторов, с разбитыми прицелами, доставшимися по наследству от предыдущих отделений - вот так и справляются".
Естественно, с подобным снаряжением живым уйти сложно, вот и заботятся, помогают ребятам выжить, присылая спецснаряжение, оборудование, да и подбадривая личным присутствием, а также подарками: именными часами, фотоаппаратами, видеокамерами. "Главной целью Приморской общественной организации ветеранов боевых действий "Контингент" является всесторонняя поддержка ребят, выполняющих боевые задания", - говорит Сергей Кондратенко. Ведь главное, чтобы солдат вернулся домой целый и невредимый.
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