Радиацию ищут, но найти не могут

В связи с проведенными 9 октября подземными ядерными испытаниями в КНДР Приморскгидромет продолжает мониторинг окружающей среды на юге Приморского края.

На этой волне во Владивостоке и окрестностях появились слухи о повышении радиоактивного фона, а продавцы спецприборов отметили увеличение спроса на портативные дозиметры. Но опасения не оправдались. Специалисты Центра мониторинга загрязнения окружающей среды на аэрологической станции "Садгород", расположенной в пригороде Владивостока, провели отбор проб аэрозолей (пыли, частиц влаги и пр.) в воздухе для анализа на содержание радиоактивных частиц. Радионуклидов искусственного происхождения, которые могли попасть в воздух при проведении ядерных испытаний в Северной Корее, не выявлено, превышения радиоактивного фона не наблюдается.

Специалисты считают, что необходимо продолжать сбор и анализ проб аэрозолей в с целью мониторинга радиоактивного загрязнения, как минимум, в течение 1-2 недель. Радиоактивное облако, если оно образовалось, за это время может сделать полный оборот вокруг Земли и вновь появиться над регионом. Специалисты Приморскгидромета продолжают работать в усиленном режиме, о дальнейших результатах мониторинга будет сообщено позже.