За украденную зарплату посадили в тюрьму

В Хабаровском крае вступил в законную силу приговор, вынесенный двум разбойникам, похитившим заработную плату, предназначавшуюся к выплате. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

19 января 2005 года мастер Высокогорницкой дистанции пути Комсомольского отделения дороги А. А. СПИЦКИЙ совместно с неработающим А. В. ОВЧИННИКОВЫМ проникли в служебный кабинет начальника станции Ландыши, напали на и.о. начальника станции и похитили денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам в сумме 164 тыс. 500 руб.

Для реализации своего преступного замысла Спицкий и Овчинников использовали маски из шапок и футболок с прорезями для глаз, одежду, сменную обувь и нож.

В ходе предварительного следствия обвиняемыми было возмещено 86% от похищенных денежных средств. Суд согласился с позицией государственного обвинителя. А. А. Спицкий и А. В. Овчинников были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 Уголовного кодекса РФ "Разбой, совершенный организованной группой" и им была назначена реальная мера наказания: А. А. Спицкому - 7 лет лишения свободы, А. В. Овчинникову - 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.