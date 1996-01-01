Ждали трамвай, а попали под авто

Водитель "Тойоты Камри-Грация", двигаясь в Комсомольске-на-Амуре с улицы Севастопольской в сторону улицы Димитрова, наехал на трех человек, ожидавших трамвая на остановке. Пожилая женщина скончалась на месте, двое госпитализированы.

Как сообщили в управлении ГИБДД Комсомольска-на-Амуре, виновник происшествия решил обогнать машину и выехал на большой скорости на трамвайные пути. Водитель с места ДТП скрылся и бросил машину. Однако оперативники задержали его и поместили в изолятор временного содержания. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.