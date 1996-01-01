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Тазики и ковшики "превратились" в автомагнитолы
Три грузовика с контрабандой были задержаны сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни.
Автотранспорт, в котором выявлена контрабанда, принадлежит разным перевозчикам, груз прибыл в адреса различных коммерческих фирм. Общим по всем фактам оказалось только место - один из складов временного хранения г. Бикин, где после прохождения через таможенный пост "Бикинский" Хабаровской таможни, ожидали дальнейшей отправки по адресам полуприцепы с товарами из Китая. Довести преступление до конца контрабандистам не дали сотрудники Дальневосточной оперативной таможни.
По словам оперативников, "улов" оказался весьма разнообразным. В одной из машин, к примеру, товары хозяйственного назначения чудесным образом "превратились" в автомагнитолы и DVD-проигрыватели. Подобную трансформацию пережил груз и из второй машины. Вместо заявленных дешевых хозтоваров оперативники обнаружили женские сумки различных моделей. В третьей же машине задекларированные женские сапоги самостоятельно "размножились" в несколько раз, да к тому же дополнились мужскими куртками и детской обувью, никак не отраженными в грузовой таможенной декларации.
По весьма приблизительным оценкам таможенников, сумма задержанной контрабанды исчисляется миллионами рублей.
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