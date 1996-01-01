Наркоманский табор

Цыгане, пребывающие на территории Приморского края, находятся под особым контролем сотрудников милиции: зачастую отдельные их представители активно участвуют в распространении наркотиков. Так, 4 октября на ул. Комсомольская, в г. Уссурийске оперативники уголовного розыска "прикрыли" деятельность наркопритона в квартире цыганки.

Во время проведенного обыска милиционеры нашли около 39 г героина. Хозяйка арестована. Между тем известно, что это далеко не единственное место, которое облюбовали наркоманы. В одном из таких - в Артеме - цыгане продают так называемую "ханку" уже несколько лет.

Примечательно, что представители этого народа практически не поддаются влиянию со стороны правоохранительных органов. Кочевание из города в город, попрошайничество, мошенничество и распространение наркотиков давно уже стало их образом жизни. Как отмечают сотрудники милиции, плохо то, что их даже не поместишь в приемник-распределитель для иностранных граждан, которого, во-первых, во Владивостоке нет, а, во-вторых, не совсем понятно, иностранные ли граждане цыгане? Как заметил один из сотрудников милиции, единственный способ как-то им противодействовать - проводить акции по разгону их места дислокации, тогда они уезжают из края, но лишь на некоторое время.