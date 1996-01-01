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Задержан насильник, терроризировавший Владивосток
3 октября года был задержан мужчина, подозреваемый в совершении пяти изнасилований молодых женщин в ночное время в период с июля по октябрь 2006 г.
Это результат совместных следственно-оперативных действий, проведенных прокуратурой Первореченского района г. Владивостока, УВД Приморского края и УВД Первореченского района г. Владивостока.
Нападавший также отбирал у жертв мобильные телефоны и золотые украшения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, на первом же допросе в качестве подозреваемого в присутствии адвоката задержанный дал признательные показания и в подробностях рассказал обо всех совершенных им преступлениях.
Предварительное расследование по данному уголовному делу производится прокуратурой Первореченского района города Владивостока.
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