Задержан насильник, терроризировавший Владивосток

3 октября года был задержан мужчина, подозреваемый в совершении пяти изнасилований молодых женщин в ночное время в период с июля по октябрь 2006 г.

Это результат совместных следственно-оперативных действий, проведенных прокуратурой Первореченского района г. Владивостока, УВД Приморского края и УВД Первореченского района г. Владивостока.

Нападавший также отбирал у жертв мобильные телефоны и золотые украшения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, на первом же допросе в качестве подозреваемого в присутствии адвоката задержанный дал признательные показания и в подробностях рассказал обо всех совершенных им преступлениях.

Предварительное расследование по данному уголовному делу производится прокуратурой Первореченского района города Владивостока.