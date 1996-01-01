Достань гранату - и будет праздник

В Хабаровске в подъезде жилого дома на ул. Гоголя, 5 нашли гранату Ф-1.

Обнаружили "лимонку" на первом этаже, она была закреплена на сетке рабице. Прибывшие взрывотехники установили, что граната учебная и не представляет опасности для окружающих. Сейчас сотрудники милиции занимаются розыском шутника.