Опиум из мягкого места

В оперативную службу наркоконтроля по Хабаровскому краю поступила информация о том, что 34-летний житель Южно-Сахалинска, вылетающий из Хабаровска домой, везет наркотики. Причем место хранения зелья выбрано, так сказать, нетрадиционное...

Полицейские задержали подозреваемого в момент регистрации пассажиров в аэропорту и доставили в управление. В кармане его куртки было обнаружено 4,8 г ядовитого вещества - ангидрида уксусной кислоты, используемого для изготовления наркотиков опийной группы.

Больше "на поверхности" ничего не было. Но на прямо поставленный вопрос задержанный вынужден был дать не менее прямой ответ - наркотик он везет в прямой кишке. Когда он освободился от груза, то оказалось, что в ука-занном месте были спрятаны два пластмассовых контейнера, содержащих около 200 г высококачественного опиума. По ценам криминального рынка на Сахалине за такое количество данного наркотика можно выручить порядка полмиллиона рублей.