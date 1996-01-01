Милиция разыскивает сына депутата

Очередной рекорд установила недавно краевая прокуратура. Брифинг был проведен всего за пару минут, включая время на вопросы, на которые, кстати, так никто не ответил. Проводил мероприятие майор Олег БЕСЕДИН, руководитель следственной бригады, зам. начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Хабаровского края. Он был предельно краток:

- Уголовное дело возбуждено 31 октября по факту совершения хулиганства с 0 до 2 часов ночи у дома по улице Муравьева-Амурского, 5. Дело возбуждено по статье 213, часть 2 ("Хулиганство"). Но так как в ходе ссоры и последующей драки прозвучало несколько выстрелов из огнестрельного оружия, то добавилась и статья 222 ("Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия"). В настоящий момент все участники инцидента установлены, гражданин МАЛЬЦЕВ Павел Геннадьевич находится в розыске. Спасибо за внимание, информация предоставлена, другой нет и не будет, спасибо, вопросов не надо...

- А кто такой этот Павел Мальцев? - в упор был спрошен журналистами руководитель следственной бригады.

- Гражданин, - дан лаконичный ответ, и господин Беседин оперативно покинул брифинг.

И еще буквально на три вопроса ответил зам. начальника краевого УВД Андрей ЛУЗИН.

- Почему это происшествие не прошло по оперативным сводкам?

- Сначала не были уверены в том, что стреляли именно из огнестрельного оружия, подозревали травматическое. Ну и бумажно-нормативные тонкости - не успели выяснить мотивы всех участников, и т.д...

- Пистолет нашли?

- Вопрос к ушедшему коллеге.

- Стреляли из пистолета какой марки?

- Из ТТ.

- Пострадавшие есть?

- Есть, но снимать побои они не обращались.

И как говорится - ни слова о депутате. Мальцев просто гражданин, хотя из-за простого гражданина собирать брифинг, да еще и в неурочное время, да еще и спустя полмесяца после происшествия... Нет-нет, о предвыборной борьбе речь тем не менее не идет... Думается, что для Геннадия Мальцева поступок Павла стал абсолютно неожиданным. Более того, он назвал все это "черным пиаром". Дело-то, в принципе, яйца выеденного не стоит: сестра Павла Геннадьевича потеряла номерок из гардероба в казино. Возник вопрос с получением вещей. Обидевшись на грубость обслуги (которая и в самом деле вежливостью не отличается), она позвонила брату. Павел с товарищами приехал и стал разбираться. Переговоры с применением силовых аргументов оказались слишком масштабны для казино и продолжились на улице. По слухам, Мальцеву с его компанией не удалось доказать свою правоту. Более того, сыну депутата разбили нос. Пришлось пустить в ход оружие. Слава богу, обошлось без трупов. Вот, собственно, и все.

Если не рассматривать тот факт, что папа разыскиваемого Геннадий Мальцев баллотируется в качестве кандидата на выборах 11 декабря 2005 года, то вообще непонятно, что за шум. Происшествие - так себе... Но в данном случае, желая показать, что все у нас равны перед законом - показали обратное. Если бы подобное совершил сын простого работяги, дело просто закрыли бы, а то и вообще безо всяких брифингов изъяли пистолет и надавали по шее. В данном случае такое развитие ситуации маловероятно, требуется найти какой-то компромисс. Будем следить за развитием событий.