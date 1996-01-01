Без воды виноватые

Людей легко заставить паниковать. Вести о том, что к городу приближается небезопасная водичка, заставила многих срочно создавать стратегические запасы и скупать живительную влагу в магазинах города. За какую-то пару дней паники оптовики сделали полугодовую выручку. А в некоторых магазинах дошло до того, что в одни руки больше двух бутылок с водой не давали.

Хабаровчане действительно испугались. Особенно когда некоторые СМИ распустили слух о том, что воду отключат уже в четверг и на неопределенный срок. Это закаленные многочисленными водными кризисами приморцы немного попереживали бы, заполнили имеющиеся практически в каждой квартире емкости водой, достали бы тазики и, привычно ругая власть и судьбу, принялись бы сносить все тяготы жизни без централизованного водоснабжения. Для благополучного Хабаровска такой поворот событий - настоящая катастрофа.

Впрочем, нервничать действительно есть отчего. Как уже известно, во время взрывов на химзаводе в Китае в реку Сунгари, впадающую в Амур, который и так кристальной чистотой воды уже давно не отличается, попали ядовитые вещества. В том числе бензол, вызывающий тяжелое поражение внутренних органов. Некоторые медики, зная об этом, уехали из краевого центра до лучших времен, утверждая, что весной, во время таяния льда, здесь будет вообще смертельно опасно.

Это слухи. А как сообщает дальневосточное управление МЧС, в настоящее время полоса загрязненной воды длиной около 100 км проходит Харбин (удаление от устья реки Сунгари - около 700 км). Скорость движения пятна - около 2 км/ч. По информации Генеральной администрации КНР по охране окружающей среды, уровень предельно допустимой концентрации нитробензола превышает норму в 1,46 раза, а содержание бензола близко к норме. У Министерства природных ресурсов края другие данные: они сообщают, что в водах реки Сунгари зафиксированы бензол, анилин, нитробензол и ксилол. Превышение ПДК бензола - в 200 раз, нитробензола - в 700 раз. В нашем Амуре специалисты, которые сейчас по несколько раз в день делают анализ воды, пока ничего такого не обнаружили. Просто еще не вечер.

По оценкам китайской стороны, грязная вода войдет в Амур не ранее 8 декабря. Расчеты специалистов Дальневосточного межрегионального территориального управления Росгидромета более пессимистичны: отрава придет уже 6-7 декабря. Таким образом, исходя из скорости течения Амура, которая составляет 3,3 км/ч, и расстояний между населенными пунктами (расстояние по Амуру от устья Сунгари до Хабаровска -276 км, от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре - 345 км, от Комсомольска до Николаевска-на-Амуре (устья Амура) - 560 км) к берегам дальневосточной столицы "пятно" приползет через трое суток после попадания в Амур - 9-11 декабря. Это все же не так скоро, как ожидалось в самом начале, когда эксперты прогнозировали, что зараза придет уже к концу ноября. Если верить сегодняшним оценкам, то к Комсомольску отравленную воду принесет через четыре дня после Хабаровска (13-15 декабря). А у жителей Николаевска еще больше времени на то, чтобы запастись водой - зона загрязнения появится там не раньше 21-23 декабря.

Учитывая, что длина пятна будет увеличиваться, разбиваясь по ходу течения, длительность периода времени, когда будет сохраняться превышение ПДК, как утверждают в МЧС, по самому неблагоприятному сценарию составит от 10 до 14 суток. Поэтому, мол, создавать ажиотаж и панику вокруг всей этой ситуации не стоит. Воду (и холодную, и горячую), обещают отключить именно в то время, когда пятно подойдет к Хабаровску. В это время, как пообещали городские власти, людей будут бесплатно снабжать водой 60 цистерн на колесах.

Как ни крути, паника оказалась на руку только предпринимателям, торгующим водой. Дозвониться до службы доставки воды какой-нибудь хабаровской компании сейчас не легче, чем до Кремля. Заказы на доставку воды, как рассказали "ЗР" в одной из компаний, увеличились более чем в три раза, и водители едва успевают доставлять канистры в разные концы города.

Впрочем, оптовики хотя бы не повышают цены, как это делают в розничной торговле. Мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ пообещал даже, что он с помощью своих рычагов воздействует на таких продавцов, наживающихся на чужом горе. А полпред Камиль ИСХАКОВ посоветовал людям не покупать дорогую воду и тем самым лишить магазины навара. В минувшую пятницу он заявил, что российская сторона следит за ситуацией на Амуре со спутников, все находится под контролем и оснований для паники нет.

Учитывая, что, едва сойдя с трапа самолета и ступив на хабаровскую землю, Камиль Шамильевич заверил, что всегда будет говорить только правду, оснований, наверное, действительно нет. Пока. По всей видимости, во избежание панических настроений даже чрезвычайную ситуацию у нас никто так и не объявлял.

Сейчас трудно представить, что ожидает нанайские поселки, не один десяток лет кормящиеся рыбой, которую ловят в многострадальном Амуре. Эту рыбку и так в последнее время есть было небезопасно... Трудно представить, что ожидает людей, которых кормят огороды и дачи, ведь отравленная вода попадет и в землю. И как бы ни извинялось правительство Китая за то, что случилось, миллиону человек, которые живут на протяжении 1150 км от устья Сунгари до устья Амура, от этого едва ли станет легче.

Судя по всему, станет легче после того, как хабаровские водозаборы очистят активированным углем, который, по мнению специалистов, сможет защитить от ядовитых бензольных соединений. Для этих целей, как заявил первый зам. председателя правительства Хабаровского края Владимир ПОПОВ, вчера в краевой центр привезли 20 тонн угля из Перми. Как бы там ни было, безобидным инцидентом случившееся на китайском заводе назвать вряд ли можно. Как утверждают медики, последствия в виде серьезных проблем со здоровьем мы можем пожинать еще десятки лет. Бензол коварен тем, что отравление организма может происходить очень медленно и незаметно. И паникуй - не паникуй, здесь даже самые стратегические запасы кристально очищенной воды не помогут.