Электронное декларирование появилось на Хабаровской таможне

Программисты Хабаровской таможни подготовили и передали в Дальневосточное таможенное управление солидный пакет документов для согласования вопроса о введении на таможенном посту "Хабаровский" электронного декларирования.

Первая грузовая декларация, оформленная в электронном виде, ожидается в конце декабря текущего года.