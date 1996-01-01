Китайские таможенники отбирают вещи у русских туристов

Работники таможни Хэйхэ без объяснений могут отобрать "приглянувшуюся" вещь, а потом потребовать деньги за возврат. С этим в очередной раз столкнулись русские туристы. Сразу у трех благовещенцев, купивших в Хэйхэ DVD-плееры, во время прохождения таможенного контроля их отобрали. Причем, как оказалось, никаких нарушений со стороны русских не было. На них просто решили заработать.

К обобранным туристам подошел другой китаец, который за вознаграждение в 1 тысячу рублей (это примерно столько же, сколько стоит DVD-плеер в Хэйхэ) пообещал доставить плеер прямо к теплоходу, минуя все барьеры. Так все и произошло. При этом обмен плеера на деньги происходил прямо перед носом у пограничников из дружественной страны. Журналисты местной газеты "Телепорт" дают советы тем, у кого в будущем тоже попытаются отобрать технику подобным образом. Похоже, китайцы на своей таможне нарушают закон не совсем безнаказанно. Пока одни пытаются нажиться на россиянах, другие советуют: вещи не надо отдавать, нужно за них держаться, громко выражая свое возмущение и требуя позвать начальство. Тогда пропустят.