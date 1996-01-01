Замерз на работе

Не дождавшись ни сочувствия, ни помощи от ОАО "Дальмостострой" - организации, в Хабаровском мостоотряде которой работал их отец, Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, оставшиеся без средств к существованию - дочь Александра (студентка дневного отделения одного из вузов Хабаровска) и сын Илья (пребывающий пока в ясельном возрасте) обратились в суд с иском о защите своих прав. Их папа в прямом смысле умер на работе...

Отец пришел с работы, но в цинковом гробу

По словам прокурора, история, финал которой оказался весьма трагичным, началась еще октябре 2004 года, когда Дмитрий Стрельцов в составе бригады ОАО "Дальмостострой" Хабаровского мостоотряда прибыл на работу в поселок Пионеры Холмского района Сахалинской области.

До возвращения домой, в Хабаровск, Стрельцову оставалось совсем немного, когда в начале ноября старший прораб отрядил Дмитрия и троих его коллег по бригаде на двое суток для работы в сторонней организации. Видимо, сия трудовая повинность была не совсем официальна, так как в целях конспирации прораб наказал четверке снять с себя и оставить в рабочем поселке спецодежду с надписью "Дальмостострой".

Прибыв на новый объект, мостостроители выяснили, что им предлагается ночевать в вагончике, который не то что не отапливался, не имел даже света и хотя бы жалкого подобия спальных мест! А трудиться предстояло под проливным ледяным дождем (ноябрь на Сахалине - не "бархатный" сезон!). Дабы не спать в холодной сараюшке, мужчины решили работать круглосуточно.

И действительно, в трудах они провели день и большую часть ночи. К четырем часам утра, моменту, когда было выполнено все запланированное, четверо мостостроителей, оставленные без теплой спецодежды, уже чувствовали себя простудившимися, а у валившегося с ног Дмитрия Стрельцова и вовсе поднялась высокая температура.

Вернувшись в вахтовый поселок Хабаровского мостоотряда, Стрельцов отправился в Холмскую больницу, где ему выписали больничный лист с диагнозом ОРВИ. Так как вскоре Дмитрий сотоварищи должны были отбыть в Хабаровск, больничный ему закрыли довольно быстро. Правда, реального выздоровления пациента при этом не отмечалось.

За день до отъезда Дмитрию стало так плохо, что он не нашел в себе сил выйти на работу. Самостоятельно добраться до больницы обессилевшей строитель не мог, а остальным было не до него - готовились к отлету. Не желая привлекать повышенного внимания к своей персоне, Стрельцов стойко переносил болезнь: рассчитывал долечиться дома, окруженный заботой любимых жены и дочери. Непредвиденные коррективы в планы Стрельцова внесла природа: начался тайфун, сделавший невозможным вылет бригады с Сахалина. Стихия бушевала уже двое суток, по истечении которых состояние рабочего усугубилось настолько, что он уже не мог встать с кровати.

Надеясь на скорое окончание тайфуна, руководители вахты не спешили отправить Дмитрия в больницу. Засуетились лишь тогда, когда на третьи сутки горячечного забытья у Стрельцова начались судороги и он потерял сознание. Таким его доставили в пансионат "Чайка", а потом в больницу города Холмска, где Дмитрий скончался от двухсторонней пневмонии.

По мнению истцов, трагедия произошла из-за равнодушия, безответственности и бездействия руководителей вахты (старшего прораба и мастера), не обеспечивших своих работников, направленных в стороннюю организацию, человеческими условиями для обогрева и отдыха, тем самым фактически проигнорировавших требования статьи 212 Трудового кодекса РФ. Они же не приняли всех надлежащих мер для оказания медицинской помощи тяжело больному подчиненному, даже не вспомнив о том, что на иждивении последнего находятся 18-летняя дочь-студентка и 8-месячный сын, для которых Стрельцов не только папа - единственный кормилец. Согласно п.1 ст. 1068 Гражданского кодекса РФ ОАО "Дальмостострой" должно возместить вред, "причиненный его работнику при исполнении трудовых обязанностей, в размере доли заработка (дохода) умершего, определенного по правилам ст. 1086 ГК РФ". В качестве ответчика также было привлечено ГУ "Хабаровское отделение Фонда социального страхования Российской Федерации", осуществляющее страховку мостостроевцев вышеозначенного ОАО.

Короче, сам виноват!

В судебном заседании представитель ответчика ОАО "Дальмостострой" требования истцов не признала. Суду пояснила, что перед отъездом на вахтовый участок Стрельцов был снабжен специальной одеждой и обувью, в том числе "костюмом зимним камуфлированным для защиты от пониженных температур", резиновым плащом (что подтверждается личной карточкой учета спецодежды и спецобуви), проходил медицинский осмотр... Следовательно, работодатель обеспечил безопасные условия и охрану труда работников.

За то, что Стрельцов и трое других работников участка выполняли работу по устному договору подряда у сторонней организации, им было предоставлено два дня без содержания - они сами, а не с подачи прораба, решили ехать на чужой участок. А посему все претензии нужно предъявить этой самой "сторонней" фирме. Кстати, то, что мужчины решили продолжить работу в ночную смену, нарушив тем самым режим труда и отдыха, - их личное решение и проблема. И медпомощь Стрельцову оказывалась: машину давали, чтоб съездил в больницу... Но вот почему, когда Дмитрию стало совсем плохо, прораб не вызвал к нему в поселок "Скорую" или местного фельдшера, представитель ответчика пояснить так и не смогла. Зато обвинила врачей Холмской больницы в неправильно поставленном диагнозе и неверно назначенном лечении, что, по ее мнению, и повлекло за собой смерть рабочего.

В общем, причиной смерти стала... "грубая неосторожность самого работника" (это в смысле "а нечего ездить "калымить" налево без спецодежды"?)!

После проверки по несчастному случаю со Стрельцовым старшему прорабу вахтового поселка и руководителю той самой "сторонней организации", признанным частично виновными в случившемся, "слегка нагорело".

Не признали требования сирот и страховщики: представитель ответчика ГУ "Хабаровское отделение Фонда социального страхования российской Федерации" пояснил, что смерть Дмитрия "не связана с производством и не является страховым случаем, по которому обязанность выплачивать страховые выплаты лежит на ФОМСе". Уж если кто и должен что-либо семье Стрельцова, так это его работодатель - ОАО "Дальмостострой", который нарушил, не обеспечил, и т.д., и т.п.

Старший прораб (на коем сошлись все "стрелки") честно признался, что действительно устно договорился с руководителем "сторонней конторы" о том, что выделит ему несколько работников (на чужом участке хабаровские мостостроевцы трудились уже не в первый раз). Прораб предложил Стрельцову и троим его товарищам "подработать" за счет выходных. Правда, документально это никак не оформлялось: ведь прораб распоряжения им не давал, а только посодействовал исполнению личного желания работников. И "спецуху" теплую он с них не снимал: уезжали на заработки вроде тепло одетые...

И машину для поездки в Холмскую больницу Стрельцову он давал. А то, что врача в поселок не вызвал (когда Дмитрию стало совсем тяжко), так Стрельцов же к нему за этим не приходил: самому-то больного навестить недосуг было. Но когда у Дмитрия судороги начались, сразу же "Скорую" вызвал, сразу же!

Наконец, во всей этой истории он сам пострадал: за то, что не оформил надлежащим образом предоставление выходных дней этим четверым "калымщикам", его привлекли к административной ответственности!

Иное мнение

Трое оставшихся в живых, мостостроевцев насчет "личного желания" и "собственного решения" имели другую, отличную от мнения руководства, точку зрения. Ее они единогласно изложили суду.

На объект "сторонней организации" они выехали по указанию начальства: руководство в недвусмысленных выражениях намекнуло, что отказ от этой работы грозит всем четверым неминуемым увольнением!

В табели учета рабочего времени им должны были проставить "часы" - ни о каких "выходных" или "отгулах за свой счет" речи не велось. Кстати, пресловутые "часы" в табелях так и не появились... Начальник (т.е. старший прораб) запретил им надевать зимние костюмы с логотипом их организации, потому они отправились на "барщину" в легкой хлопчатобумажной робе. Сменных вещей не было, ночевать было негде. Основательно промокнув днем, решили не останавливаться и работать ночью, чтобы окончательно не замерзнуть. Все четверо вернулись в свой поселок простуженными.

О болезни Стрельцова старшему прорабу доложили. Вот только машину для поездки в Холмск больному Дмитрию работники искали сами: служебная, та, что под начальством, вдруг оказалась постоянно занята...

Позже, накануне отъезда в Хабаровск, о том, что больной Стрельцов уже "не ест-не пьет-с постели не встает", соратники Дмитрия говорили мастерам и прорабу, да только реакция на их слова была нулевой. Никто из начальства в его вагончик ни разу не заглянул...

...И "Скорая" прибыла за умирающим Дмитрием по вызову отнюдь не прораба, а друга Стрельцова - местного машиниста!..

Без игры в "верю - не верю"

Что в данном деле истинно, а что ложно, и кто из ответчиков должен заплатить за все, удалось установить в ходе судебного расследования.

Проверив и оценив все факты, документы и свидетельства, суд пришел к выводу, что несчастье, произошедшее со Стрельцовым, не связано непосредственно с производством и в силу ст. 3 ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" страховым случаем все-таки не является. Посему требования истцов о взыскании единовременной выплаты, а также о ежемесячных выплатах в их пользу в счет возмещения вреда в связи со смертью кормильца подлежат удовлетворению за счет ОАО "Дальмостострой".

Так как по закону страховщики не подлежали привлечению к ответственности, исковые требования Александры и Ильи Стрельцовых суд удовлетворил частично, но при этом вернул детям деньги, которые заработал бы для них отец, будь он жив.

Суд взыскал с ОАО "Дальмостострой" в пользу Ильи Стрельцова в счет возмещения вреда, причиненного смертью кормильца, 80 тыс. 189 руб. 60 коп. и обязал предприятие ежемесячно выплачивать маленькому сироте по 8 тыс. 17 руб. 96 коп., начиная с октября 2005 года до достижения им 18 лет. В пользу Александры Стрельцовой суд также взыскал с "Дальмостостроя" 80 тыс. 179 руб. 60 коп. и обязал ОАО ежемесячно выплачивать девушке по 8 тыс. 17 руб. 96 коп. начиная с октября 2005 года и до окончания учебы в вузе, но не более, чем до достижения ею 23 лет.

Правда, все эти деньги для осиротевшей семьи наверняка утешение слабое...

Отдел информации ГУ МВД РФ по ДВФО, при содействии пресс-службы Хабаровского краевого суда.