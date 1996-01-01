Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пятно на выборы
Ядовитое пятно, которое уже четвертую неделю маячит где-то рядом с Хабаровском и держит в напряжении более миллиона людей, попахивает, похоже, уже не столько бензолом, сколько политикой. Как удалось выяснить "ЗР", на самом деле все не так радужно, как нас пытаются в этом убедить. И ситуация уже давно вышла из-под контроля.
По Хабарвску гуляет информация, что предельно допустимая концентрация ядовитых веществ уже давно перевалила за норму, и с 28 ноября воду из-под крана не то что пить нельзя, а даже умываться ею и мыть посуду. И даже тот факт, что руководитель федеральной службы по надзору и природопользованию Олег МИТВОЛЬ демонстративно выпил стакан воды из-под крана в мужском туалете полпредства с таким лицом, как будто бы это не вода, а по меньшей мере "Бордо" за 2 тыс. евро, ни о чем не говорит.
Концентрация химикатов пока не настолько большая, чтобы можно было отравиться ими сразу, однако хроническое влияние в случае постоянного использования этой воды, неизбежно. Вся соль в том, что доказать потом, лет через десять-двадцать, что проблемы со здоровьем возникли из-за воды практически невозможно. Потому-то никто и не спешит с объявлением чрезвычайной ситуации. Ждут губернатора, который должен вернуться в Хабаровск на этой неделе? А пока власти ежедневно рапортуют, что у нас все под контролем. Впрочем, что они еще могут сказать? Да и в конце концов, меньше знаешь - крепче спишь.
Еще один весьма странный момент во всей этой мутной истории - дата появления пятна. Напомним, сначала предполагали, что оно появится в конце ноября, затем - в первых числах декабря, а сейчас говорят, не раньше 13 декабря. Несмотря на то, что тот же Митволь заявил, что нужно быть в двух-трехдневной готовности.
Как сообщил "ЗР" источник в правительстве края, власти сегодня пытаются сделать все, чтобы "отодвинуть" появление пятна, из-за которого столько неприятностей, на, как можно, более длительный срок. Объяснение такой линии поведения очень простое - грядущие выборы. Понятно, что чиновникам не выгодно объявлять чрезвычайную ситуацию накануне такого важного политического события, поскольку это чревато срывом выборов. Люди и так, похоже, особо не горят желанием идти на избирательные участки, а если вдруг ЧС, то вообще всем станет не до волеизъявления. Поэтому у нас все хорошо, все под контролем. Единственное, что всем официально посоветовали, - не покупать рыбу у местных рыбаков. В ЕАО уже введен запрет на вылов рыбы, готовят подобное постановление и власти Хабаровска.
Впрочем, некоторые партии довольно удачно воспользовались произошедшим в своих предвыборных целях, сочиняя письма в правительство о необходимости строительства дополнительных водозаборов. Люди, правда, не надеясь ни на какие партии, по-прежнему скупают воду в больших количествах, угольные фильтры, а также активированный уголь и другие имеющиеся в аптеках адсорбенты. По приказу министерства здравоохранения с врачами Хабаровска провели инструктаж и настоятельно посоветовали пить адсорбенты и по возможности не пользоваться водой из-под крана. А предприятиям были разосланы памятки, где говорится, что такое нитробензол и что в связи с его дурным влияниям по набережной Амура гулять нынче запрещается. Два вуза - медицинский университет и институт связи - были закрыты на неделю.
Местные предприятия, занимающиеся производством пищевых продуктов, пока работают в обычном режиме и утверждают, что используют только очищенную воду, не из-под крана. Однако очевидно, что падение продаж у хабаровских производителей в таких условиях неизбежно, даже несмотря на приближение новогодних праздников. Поверить в то, что компании действительно работают на воде из скважин, а тем более проверить, потребители, которых пичкают сейчас самой противоречивой информацией, разумеется, не смогут. А каждый день демонстративно пить воду из-под крана, чтобы доказать людям, что все в порядке, - это уже подвиг, на который вряд ли способны даже министры...
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Завещанному не верить
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"