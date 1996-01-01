Пятно на выборы

Ядовитое пятно, которое уже четвертую неделю маячит где-то рядом с Хабаровском и держит в напряжении более миллиона людей, попахивает, похоже, уже не столько бензолом, сколько политикой. Как удалось выяснить "ЗР", на самом деле все не так радужно, как нас пытаются в этом убедить. И ситуация уже давно вышла из-под контроля.

По Хабарвску гуляет информация, что предельно допустимая концентрация ядовитых веществ уже давно перевалила за норму, и с 28 ноября воду из-под крана не то что пить нельзя, а даже умываться ею и мыть посуду. И даже тот факт, что руководитель федеральной службы по надзору и природопользованию Олег МИТВОЛЬ демонстративно выпил стакан воды из-под крана в мужском туалете полпредства с таким лицом, как будто бы это не вода, а по меньшей мере "Бордо" за 2 тыс. евро, ни о чем не говорит.

Концентрация химикатов пока не настолько большая, чтобы можно было отравиться ими сразу, однако хроническое влияние в случае постоянного использования этой воды, неизбежно. Вся соль в том, что доказать потом, лет через десять-двадцать, что проблемы со здоровьем возникли из-за воды практически невозможно. Потому-то никто и не спешит с объявлением чрезвычайной ситуации. Ждут губернатора, который должен вернуться в Хабаровск на этой неделе? А пока власти ежедневно рапортуют, что у нас все под контролем. Впрочем, что они еще могут сказать? Да и в конце концов, меньше знаешь - крепче спишь.

Еще один весьма странный момент во всей этой мутной истории - дата появления пятна. Напомним, сначала предполагали, что оно появится в конце ноября, затем - в первых числах декабря, а сейчас говорят, не раньше 13 декабря. Несмотря на то, что тот же Митволь заявил, что нужно быть в двух-трехдневной готовности.

Как сообщил "ЗР" источник в правительстве края, власти сегодня пытаются сделать все, чтобы "отодвинуть" появление пятна, из-за которого столько неприятностей, на, как можно, более длительный срок. Объяснение такой линии поведения очень простое - грядущие выборы. Понятно, что чиновникам не выгодно объявлять чрезвычайную ситуацию накануне такого важного политического события, поскольку это чревато срывом выборов. Люди и так, похоже, особо не горят желанием идти на избирательные участки, а если вдруг ЧС, то вообще всем станет не до волеизъявления. Поэтому у нас все хорошо, все под контролем. Единственное, что всем официально посоветовали, - не покупать рыбу у местных рыбаков. В ЕАО уже введен запрет на вылов рыбы, готовят подобное постановление и власти Хабаровска.

Впрочем, некоторые партии довольно удачно воспользовались произошедшим в своих предвыборных целях, сочиняя письма в правительство о необходимости строительства дополнительных водозаборов. Люди, правда, не надеясь ни на какие партии, по-прежнему скупают воду в больших количествах, угольные фильтры, а также активированный уголь и другие имеющиеся в аптеках адсорбенты. По приказу министерства здравоохранения с врачами Хабаровска провели инструктаж и настоятельно посоветовали пить адсорбенты и по возможности не пользоваться водой из-под крана. А предприятиям были разосланы памятки, где говорится, что такое нитробензол и что в связи с его дурным влияниям по набережной Амура гулять нынче запрещается. Два вуза - медицинский университет и институт связи - были закрыты на неделю.

Местные предприятия, занимающиеся производством пищевых продуктов, пока работают в обычном режиме и утверждают, что используют только очищенную воду, не из-под крана. Однако очевидно, что падение продаж у хабаровских производителей в таких условиях неизбежно, даже несмотря на приближение новогодних праздников. Поверить в то, что компании действительно работают на воде из скважин, а тем более проверить, потребители, которых пичкают сейчас самой противоречивой информацией, разумеется, не смогут. А каждый день демонстративно пить воду из-под крана, чтобы доказать людям, что все в порядке, - это уже подвиг, на который вряд ли способны даже министры...