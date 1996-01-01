Хабаровчане устали паниковать

Чрезвычайная ситуация, к которой так усиленно готовят хабаровчан уже целый месяц, опять откладывается. По последним данным, бензольное пятно подойдет к городу не раньше 25 декабря. И многим хабаровчанам, уставшим паниковать, оно уже кажется чем-то призрачным и недостижимым.

Как утверждают специалисты, не так страшен черт, как его малюют. По проверенной информации, вода в хабаровских водозаборах пока действительно чистая (насколько может быть чистой вода из Амура) и никакой угрозы для жизни людей не представляет. Сейчас на Пемзенской протоке усиленными темпами достраивают плотину, чтобы поднять уровень воды в реке и тем самым разбавить концентрацию ядовитых веществ. Правда, какие именно вещества будут таким образом разбавляться, до сих пор неизвестно. Китайская сторона хранит молчание и не говорит даже, какой все-таки завод там у них взорвался. Результаты анализов, находящихся сейчас на экспертизе в Москве, тоже пока не озвучены.

Возможным водным кризисом в Хабаровске озаботились даже другие регионы. Доходит до смешного. Владивосток, еще совсем недавно сам нуждавшийся в дополнительных водных источниках, отправил в Хабаровск гуманитарную помощь в размере 48 тонн питьевой бутилированной воды. Также ожидается партия живительной влаги из Петропавловска-Камчатского и из родного нынешнему полпреду Камилю ИСХАКОВУ города Казани от компании Coca-Cola. Видимо, руководство предприятия переживает за своего знаменитого земляка.