Сигареты воруют вагонами

На погрузо-разгрузочной железнодорожной станции Хабаровск-2 злоумышленники 8 декабря украли вагон сигарет общей стоимостью 4 млн руб. Как рассказали в пресс-службе УВД Хабаровского края, вагон-контейнер был похищен по поддельным документам.

Злоумышленники приехали на своем грузовике к платформе, предъявили документы и спокойно вывезли сигареты с базы. Сейчас крупным хищением занимаются сотрудники правоохранительных органов. Бизнесмены, занимающиеся оптовой торговлей сигарет, даже назначили вознаграждение в несколько тысяч долларов тем, кто сообщит, где находится похищенное.