Каждый опер верит в удачу

Времени отточить свой профессионализм у сотрудников уголовного розыска было достаточно, однако, как они считают, результат их работы зависит и от удачи.

Поиски маньяка

В составе УВД Приморского края есть несколько оперативно-разыскных частей (ОРЧ), каждая из которых работает по своему направлению - розыску преступников и без вести пропавших, по имущественным, тяжким преступлениям, а также заказным убийствам. Так, ОРЧ-4 занимается раскрытием убийств, совершенных по найму, из корыстных побуждений и вызвавших большой общественный резонанс.

Досье В 2005 г. сотрудники ОРЧ-4 раскрыли около 50 убийств, в том числе выявили и пресекли деятельность 4 организованных преступных групп. За 9 месяцев 2006 г. в Приморском крае было совершено 29 убийств, отнесенных к ведению ОРЧ-4. Из них 25 - раскрыто.

Как отметил начальник ОРЧ-4 Управления уголовного розыска (УУР) УВД Приморского края Константин КУРОЧКА, одним из громких дел 2006 года стало задержание серийного насильника, орудовавшего в нескольких районах Владивостока. Маньяк нападал на девушек одного типа: ростом до 160 см, с длинными волосами, стройных и симпатичных. При этом использовал одну и ту же схему: угрожал ножом, насиловал жертв в лютый мороз, в пургу, а потом грабил, забирая драгоценности, деньги и сотовые телефоны.

В этих изнасилованиях насторожило предупреждение психолога: если преступник нападает с ножом, то рано или поздно он начнет резать и убивать. По этой причине на ноги поставили около 50 сотрудников милиции, которые почти 2 месяца искали маньяка. Кстати, по ходу дела выявили еще более десятка преступников.

Серийным насильником оказался 25-летний мужчина. Он женат, воспитывал ребенка. При этом совокупный доход его семьи, включая родителей, составлял всего 10 тыс. руб. На вопрос, сколько изнасилований он совершил, парень затруднился ответить - и в итоге выдал: "Черт его знает - каждый день ходил". По приблизительным подсчетам сотрудников милиции и задержанного, таких дней оказалось больше 50. Правда, только чуть более 20 пострадавших решились написать заявления об изнасиловании. Остальные сказали, что не вынесут допроса на суде и предпочли вычеркнуть ненавистный эпизод из своей памяти.

Ушел и не вернулся

Между тем Управление уголовного розыска занимается не только раскрытием преступлений, но и поиском преступников, находящихся в розыске, а также без вести пропавших. "Бывает, что пожилого человека на улице внезапно поражает инсульт, он теряет память, ничего о себе не может рассказать и не знает, куда идти. Это типичный случай, когда заводятся дела по установлению личности, - разъясняет начальник ОРЧ-1 УУР УВД Приморского края Нина ГЛУЩЕНКО. - Хорошо, если человек после этого остается жив и его находят родственники.

Часто же бывают трагические случаи, как произошло с пожилым мужчиной из Чугуевки. Он лечился в краевой больнице во Владивостоке. После выписки поехал домой, но по дороге ему стало плохо. Обнаружили его только через несколько дней на бухте Тихой.

Отдельно в ОРЧ-1 выделена линия по поиску пропавших без вести. Оперативникам приходится разыскивать сбежавших из дома несовершеннолетних, потому что зачастую они становятся не только жертвами несчастных случаев, но и жестоких преступлений. В таких делах для отработки каждого конкретного дела приходится знакомиться с семейными привычками, проблемами, принципами воспитания, кругом знакомых, а это требует времени. "Серьезные трудности возникают, когда родственники пытаются скрыть какие-то обстоятельства исчезновения членов семьи - мы все равно докапываемся до истины, но при этом теряем драгоценное время", - отмечает Нина Григорьевна.

Объявлен в розыск

Важную роль в работе занимает поиск преступников, находящихся в розыске, - от федерального до международного. Вместе с тем зачастую разыскиваемые пытаются скрываться под видом без вести пропавших. Например, предприниматели, совершившие преступления, прячутся за границей. Так, недавно объявлен в международный розыск бизнесмен, занимавший определенное положение в городских структурах власти.

Несмотря на то что профессионализм в уголовном розыске имеет большое значение, все-таки самую важную роль, по словам Константина Курочки, играет удача. "Оперативники очень верят в везение. Ни один опер никогда не сядет на стол - это к несчастью, точнее, к трупу, к убийству. Тем более вы никогда не услышите, чтобы мы говорили "раскроем" преступление. Мы можем сказать "будем работать" или что-то другое, но всячески уйдем от слова "раскроем". Мы верим в удачу еще и потому, что знаем, насколько это важно в нашей работе: будет везти сыщику - он раскроет преступление, не будет везти - не раскроет".