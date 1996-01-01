Мошенники облюбовали сферу услуг

В последнее время в сфере услуг под видом сотрудников известных фирм стали активно работать мошенники. Часто клиенты сами приносят им деньги в качестве предоплаты и становятся жертвами обмана.

Так случилось на прошлой неделе с женщиной в пос. Славянка Хасанского района, которая решила сделать в квартире ремонт. Как рассказали "ЗР" в пресс-службе УВД Приморского края, дама нашла фирму, договорилась о предстоящих работах, а когда возник вопрос о закупке стройматериалов, мошенник сказал, что самостоятельно выберет и принесет то, что нужно, если клиентка даст ему деньги. Мошенник получил от потерпевшей 14 тыс. руб., а через некоторое время ей пришлось обращаться в милицию.

Недавно в Ленинском районе Владивостока задержали несколько групп мошенников, которые под видом установки окон и других услуг собрали с жильцов деньги и скрылись. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовных дел.