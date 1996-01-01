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Судебные приставы возвращают долги... картошкой и овощами
Несмотря на то что штат судебных приставов по России увеличен на 10 тыс. человек, а зарплата выросла более чем в 2 раза, легче работать им не стало. Напротив, на объем исполнительных документов тяжким бременем легла борьба с коррупцией в рядах ГИБДД, а аграрная специфика Приморья создает дополнительные трудности: исполнять судебные решения в отношении фермеров, с которых порой и взять-то нечего, бывает очень сложно.
После расширения штатной численности Приморью досталось 113 "новых" приставов. По словам первого заместителя главного судебного пристава по Приморскому краю Дмитрия КУЗНЕЦОВА, с учетом того, что пристав рассматривает в среднем 166 производств в месяц при установленной Министерством труда норме в 22,2, - это капля в море.
ДосьеОсновную массу исполнительных документов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Приморскому краю составляют постановления ГИБДД. Больше всего исполнительных листов по решениям судов - взыскание задолженности с населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги.
Постановлениям о штрафах, вынесенным инспекторами на дорогах на сумму 50-100 руб., не видно конца. В то же время процедура их взыскания обходится федеральному бюджету в несколько раз дороже размера самих штрафов. Логически дешевле их вообще не взыскивать, но Д.Кузнецов считает, что это противоречит принципу неотвратимости наказания. "Разумнее взыскивать штраф до 1 МРОТ прямо на дороге, как это было всю жизнь, - утверждает он. - Мы с такой инициативой уже обратились в ЗС ПК, и депутаты вскоре должны решить, ставить в этом году такой вопрос перед Госдумой или нет".
Между тем порядка 60% безнадежных к взысканию сумм составляет производство в отношении должников, которые уже более 10 лет назад прекратили свою финансовую деятельность. Пока идет процедура по признанию должников банкротами, сумма, подлежащая взысканию, растет, и приставы не могут ее взыскать даже теоретически. За первое полугодие 2006 г. из 11 млрд руб., подлежащих взысканию, сумма по таким делам в ФССП по Приморскому краю составила около 6 млрд.
Исполнительное производство в Приморье осложняется еще и сезонной спецификой региона. Большая часть налогов в крае взыскивается с сельхозпредприятий, которые имеют сезонный характер работы. Согласно практике, весной, зимой и летом взыскать с них что-либо невозможно. При этом денег обычно у них нет, все постройки, которые можно было бы продать, возведены хозяйственным способом, без оформления документов и зачастую не стоят на балансе. Остается одно: обращать взыскание на готовую продукцию - зерно, картофель, овощи и т.п. Все это арестовывается, продается через Российский фонд федерального имущества и возмещается государству. Однако есть одно но - срок исполнительного производства, согласно закону, составляет 2 месяца, а в отношении аграриев соблюсти его у нас довольно сложно. Если исполнительный документ поступит, скажем, в январе, то до марта у должника все равно ничего не вырастет и деньги не появятся. Все, что остается приставам, - окончить дело в двухмесячный срок в связи с невозможностью взыскания либо подождать осени и только тогда обратить взыскание на готовую продукцию.
Если учесть, что самый крупный кредитор - само Российское государство - не может взыскать деньги с должников, то что говорить о простых кредиторах? По мнению Д.Кузнецова, "если человек берет в долг, намеренно не желая его возвращать, и прилагает к этому все усилия, обычно у него это получается. Когда дело рассматривается в суде и если кредитор не поставил перед судом вопрос об обеспечении иска - наложении ареста, скажем, на автотранспорт, то когда дело поступает к нам, имущества у должника, как правило, уже нет".
Для того чтобы защитить права кредитора, нужны, в первую очередь, законодательные меры. Если на западе существует такая мера, как долговая тюрьма, то в России, по мнению приставов, это нереально - никто из законодателей, обеспокоенных своим рейтингом, не возьмет на себя такую смелость.
К слову, в ближайшее время зарплата приставов вырастет более чем в 2 раза. Если раньше они получали, в зависимости от стажа работы, от 4 до 6 тыс. руб., то скоро будут около 13 тыс. руб. Вот только отразится ли это на результатах работы?
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