Мазутные реки в Чугуевке

Приморской природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту разлива топочного мазута на территории Чугуевской нефтеперевалочной базы КГУП "Примтеплоэнерго".

Проведенная прокуратурой проверка установила, что в находящейся на территории нефтебазы емкости объемом 5 тыс. т образовалась трещина, через которую на прилегающую территорию вылилось около 3 тыс. т топочного мазута. Площадь разлива составила примерно 15 тыс. кв. м.