Аферисты от бизнеса

"Налог - необходимое условие существования государства, поэтому обязанность платить налоги, закрепленная в ст. 57 Конституции РФ, распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства". Постановление Конституционного суда РФ от 17.12.1996 г.

Как заставить должника платить?

Примерно так к этой проблеме подходят в любой развитой стране. Как говорится, все элементарно: не платишь налоги - обкрадываешь государство. А вор должен сидеть в тюрьме. Обычно лет до 5. Но Россия - страна парадоксов. Законы и те, кто их нарушают, существуют как бы в разных пространственно-временных континуумах. Дело в том, что гуманный российский суд не считает финансовых аферистов преступниками. Искусно созданный имидж "приличного бизнесмена" оказывает решающее влияние на судей, которым по долгу службы ежедневно приходится сталкиваться с наркоманами и психопатами.

Вот и получается, что карманный вор, вытащив пару тысяч у пенсионерки, отправляется в тюрьму, а пронырливый бизнесмен продолжает безнаказанно грабить тысячи таких же пенсионеров - ведь это его недоплаченные миллионы должны были пойти на соцнужды. Самое интересное, что выявить сам факт уклонения от налогов - еще не главное, ведь получить с должника деньги, которые он недоплатил государству, по-прежнему не так-то просто.

Обычный порядок таков: на расчетные счета организации выставляются инкассовые поручения для принудительного взыскания недоимки по налогам и сборам. При поступлении денег на счет долг перед государством должен погашаться автоматически. Расплатился - и живи спокойно. Но не тут-то было! И одна афера плавно перетекает в другую. Одному из таких ловких предпринимателей Хасанский районный суд не так давно вынес приговор - один год лишения свободы условно.

Руководитель предприятия оптово-розничной торговли прекрасно знал, что на нем крупный долг - без малого миллион рублей. Естественно, он был в курсе, что на его счета выставлены "инкассо". День за днем недоимка все росла - деньги на счета попросту не поступали, так что взыскивать долг было не с чего. Тем не менее предприятие успешно работало и объявлять себя банкротом не спешило: цепочка товар-деньги-товар явно крутилась без всяких сбоев. Никакой фантастики. Просто руководитель решил жить и работать "по-новому". Теперь финансовые потоки вливались непосредственно в кассу организации живым налом.

И был лишь один препон общему счастью: лимит кассы данного предприятия составлял 20 тыс. рублей. Все, что свыше, должно было сдаваться в банк. Нашли дураков! Там-то "инкассо" на счетах! Поэтому проблему решили иным способом: деньги, пришедшие в кассу, тут же выдавались в подотчет сотрудникам предприятия. Так и хранились на руках, вместо банка, до поры расчетов за товары и услуги. УК России за сокрытие денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание недоимок по налогам и сборам, предусмотрен штраф до 0,5 млн руб., или лишение свободы на срок до 5 лет.

На оплату долгов денег нет

Но столь грозная статья потенциальных обвиняемых пугает крайне мало. "Приличный" бизнесмен, окруженный взводом адвокатов, проникновенно рассказывает суду о своих проблемах: предприятие гибнет, надо спасать любой ценой - вот и приходится как-то выкручиваться. А уж потом, встав на ноги - всенепременно! - верну все, что задолжал. Эти речи, похоже, трогают до слез. Но попытаемся представить другую ситуацию: на скамье подсудимых дорожный работник, угнавший бульдозер, или медик, похитивший партию дорогостоящих лекарств. И рассказывают они суду про тяжелое материальное положение, про то, что потребностей у них много, а возможностей мало - вот и приходится воровать. Думается, что предусмотренное законом наказание они бы получили в любом случае.

Сегодня в следственном управлении краевого УВД в производстве находится очередное дело в отношении руководителя крупного приморского предприятия. С 2003 г. оно не погашает своих долгов перед государством. Недоимка все растет, на банковские счета выставляются инкассовые поручения - а воз, как говорится, и ныне там. Руководители предприятия меняются регулярно, каждый из них вещает о необходимости оздоровления финансовой обстановки. Оздоравливают всегда одним и тем же способом: ни прошлые, ни новые долги по налогам не платятся - на них "не хватает денег". Прошлый директор получил-таки судимость, но после долгих и упорных боев с системой судопроизводства - первый раз бизнесмена оправдали, обвинительный приговор был вынесен только после обжалования решения в краевом суде.

Сегодня у предприятия новый директор. Но долги остались те же. Да и оправдания за это время не изменились. Раскаяния - море, но оно, в отличие от предусмотренного законом, какое-то "бездеятельное": тратя в месяц по $1 тыс. на бензин для служебной автомашины, руководитель предприятия не может выкроить ни копейки, чтобы начать погашение задолженности. И, правда, куда спешить: государство у нас богатое, а российский суд - самый гуманный суд в мире!

Пресс-служба УВД ПК.