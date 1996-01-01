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Ушел в лес за грибами и заблудился на две недели

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Он две недели провел в тайге и на помощь уже, скорее всего, не надеялся. Питался диким виноградом, согревался у костра - благо, что спички были с собой. Сентябрьскими ночами в лесу не очень-то уютно, в полном одиночестве и страхе от того, что дорогу к дому найти так и не удастся. Помощь 58-летнему грибнику пришла внезапно.

Ему повезло. Группа спасателей во главе с начальником парашютной группы Николаем ШАХРАЕМ (Комсомольское-на-Амуре подразделение спасательной поисково-аварийной службы обеспечения полетов авиационного объединения) отправилась в этот район на вертолете на поиски другого заблудившегося мужчины. Был определен квадрат поисков, и, обследуя местность на вертолете, в одном из районов обнаружили человека, который грелся у костра. Увидев вертолет, мужчина отчаянно начал подавать сигналы бедствия.

Что касается другого заблудившегося комсомольчанина (ему 65 лет), то он отправился в лес 9 сентября вместе с группой, но потом отстал. На поиски выезжали несколько раз родственники и сотрудники штаба ГО и ЧС, но безрезультатно, не считая того, что удалось обнаружить следы ночлега мужчины. Спасатели парашютной службы обследовали местность на вертолете дважды. 15 сентября мужчину обнаружили на поляне, идти самостоятельно он уже не мог. Посадив вертолет в 300 метрах от поляны, спасатели направились к нему. Обратный путь был еще сложнее, когда ребята, по колено в воде, выносили пострадавшего на носилках. У него были стерты ноги: грибник пытался согреться, напихивая в сапоги сухую траву. У него не было с собой даже спичек, не говоря о пище и воде. Спасатели подоспели вовремя.

Оба грибника госпитализированы: такие "походы" без осложнений для здоровья не обходятся. Как справедливо заметил начальник штаба ГО и ЧС КнААПО Леонид ВОРОБЬЕВ, отправляясь в лес, люди совершенно не думают о том, что нужно как-то подстраховаться: обязательно иметь компас, спички или зажигалку, лучше надеть на себя яркую куртку или кепку, а не ту одежду, что сливается с травой.

Год выдался урожайным на грибы, и спасателям приходится большую часть времени проводить в лесах. Только в этом месяце в лесу потерялось 20 грибников грибов.

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