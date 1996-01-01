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Зачем заводят собаку?
Каждый второй россиянин держит пса дома только из соображений безопасности.
Самая распространенная причина приобретения собаки - это стремление обеспечить собственную безопасность и охрану имущества. Об этом говорили половина (51%) владельцев собак, сообщает сайт Фонда общественного мнения. Некоторые респонденты выделяли конкретную служебную функцию собаки (так, 5% говорили, что собака - это "звонок", предупреждающий о приближении посторонних).
"Бескорыстная" любовь к собакам, потребность в общении с ними - также достаточно распространенный мотив, который приводили порядка трети собаковладельцев. Так, каждый пятый (19%) говорил, что завел собаку "по любви".
Около 13% владельцев собак завели ее "для души", "для общения". По свидетельству 6% респондентов, собака в их доме появилась по желанию кого-либо из членов семьи ("внучка принесла"; "братик захотел собачку"; "просил ребенок"; "папа завел"; "мама захотела"; "из-за детей").
Нашли или подобрали животных 2% нынешних собаковладельцев ("подобрали брошенного щенка"; "прибилась - жалко стало"; "он сам пошел за мной"; "собака пришла сама, мы ее и оставили"); по этой причине собака чаще появляется в домах жителей больших городов и мегаполисов (7%), реже - в селе и малых городах (по 1%).
По свидетельству половины участников опроса (48%), там, где они живут, владельцы собак стараются, чтобы их четвероногие питомцы не доставляли беспокойства окружающим. Критические отзывы в адрес "собачников" высказывались несколько реже - 42% респондентов считают, что те, как правило, не думают об окружающих.
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