Бешеные псы

- Я больше всего боялся упасть на землю... Если бы они меня свалили, то тогда точно бы загрызли, - вспоминает 12-летний Владик РОЖКОВ. 10 августа на него напали два американских бульдога. Прошло немногим больше месяца, а мальчику до сих пор снятся лохматые чудища с окровавленными мордами.

Почему не работает закон?

...В июне 2005 года "ЗР" в материале "Осторожно, злая собака!" рассказал о нападении американского бульдога, гулявшего без намордника, на спаниеля. Случилось это во Владивостоке 29 апреля на улице Шилкинской, в подъезде дома № 8. Злобный "американец", принадлежащий Марине ЖУРАВЛЕВОЙ, спаниеля порвал, но, к счастью, пес осталась жив. Хозяйка собаки потратила на ее лечение немалые деньги.

По этому поводу УВД Ленинского района проводило разбирательство. А 26 июня суд Ленинского района, рассмотрев гражданское дело по иску о возмещении ущерба, решил: "Взыскать с Журавлевой Марины Леонидовны (ответчицы) в счет возмещения материального ущерба 7 тысяч 320 рублей, судебные расходы в размере 3 тысяч 292 рубля 80 копеек, всего 10 тысяч 612 рублей".

После нашей публикации электронный почтовый ящик редакции буквально разрывался от посланий. Писали как сторонники хозяйки американского бульдога, так и ее противники. Читатели высказывали свои мнения о содержании братьев наших меньших в городских условиях. Тогда же "ЗР" направил запросы в администрацию и УВД города:

- Чего мы ждем, чтобы эти документы заработали? Очередной трагедии? - год назад спрашивал "ЗР" у городской власти и УВД Владивостока. Но в ответ... тишина.

Его руки были в крови...

Долгострой кирпичного жилого дома на Шилкинской взрослые стараются обходить стороной, а для здешней ребятни - это любимое место для игр. В тот злополучный день Владик возвращался домой со своим другом Вовкой. Чтобы скоротать путь, мальчики пошли через стройку. На территории долгостроя они увидели мужчину, рядом с которым крутились две большие белые собаки. Псы были без намордников.

- Одна из собак подбежала к Вове и обнюхала его. Он полез наверх по плитам. И я тоже стал забираться, но тут собака прыгнула и вцепилась мне в руку, а вторая схватила за ягодицу, - вспоминает мальчик.

Владик говорит, что боль была жуткой. Но он кричал не от боли, а от страха - боялся упасть на землю. Он сразу понял, что если собаки его свалять, то тогда они его точно загрызут. Псы лютовали минуты две, и все это время хозяин озверевших монстров пытался за лапы оттащить их от мальчика. Он кричал им "Фу!", но "друзья человека", почувствовав вкус крови, словно обезумили и на команды не реагировали.

- Когда он оттаскивал псов, а они вцепились намертво, то получалось, что он делал мне еще больнее. Собаки меня буквально разрывали. Когда хозяин их наконец-то оттащил, то крикнул мне: "Убегай!" Вова помог мне дойти до дома, - рассказывает Владик.

Убегая, мальчуган оглянулся. Он увидел оскаленную пасть огромного пса, тело собаки было перепачкано кровью. Хозяин едва сдерживал вырывающихся зверей. Его руки тоже были в крови.

Владик пролежал в больнице десять дней. В школу он до сих пор не ходит из-за психического расстройства. На правой руке с десяток белых пятнышек размером с фасолину, а на ягодицах - глубокие рваные шрамы. Страшно даже подумать, что могло бы произойти, если бы один из псов схватил его за шею...

"Это не первый случай"

Через два дня после случившегося мама Владика, Елена РОЖКОВА, написала заявление в УВД Ленинского района. Ответ за подписью и.о. начальника МОБ УВД Ленинского района капитана милиции В.В.КОТЛЯРОВА пришел через месяц.

В ходе проверки установлено, что данные собаки принадлежат ЖУРАВЛЕВУ Михаилу Владимировичу, информировали Елену Геннадьевну правоохранительные органы.

Знакомая фамилия, не правда ли? А вы вспомните прошлогодние публикации "ЗР" на эту же "кровавую" тему. И тогда, и сейчас их "герои" - те же самые американские бульдоги, и хозяева у них прежние. Круг замкнулся.

"По результатам проверки принято решение о списании материалов в номенклатурное дело, за отсутствием в его (Журавлева М.В.) действиях признаков преступления и административного правонарушения", - такова резолюция капитана В.В. Котлярова.

Иными словами, пока собаки не загрызут кого-нибудь насмерть, в милицию обращаться бесполезно. Хотя, по словам адвоката Юлии КРАПИВНОЙ, адвокатской конторы "Бест", в случае с Владиславом Рожковым усматривается явное нарушение ст. 36 ч.1 Закона Приморского края "Об административных правонарушениях", принятого 29 сентября 2004 года, где расписаны меры наказания за "Ненадлежащее содержание животных и птиц". Кроме того, до сих пор в силе Положение "О порядке содержания и отлова животных в городе Владивостоке", утвержденное постановлением администрации г. Владивостока (№ 629 от 14.01.1999 г.)

Как стало известно "ЗР", Елена Рожкова намерена обратиться в суд Ленинского района с иском к Журавлеву М.В. Интересно, что 15 сентября в этом же суде рассматривалось уголовное дела все того же... гражданина Журавлева М.В. На этот раз он обвинялся в нанесении телесных повреждений Екатерине КОЛЕНКО, хозяйке спаниели, на которую напали в прошлом году американские бульдоги. Как выяснилось в ходе следствия, после решения суда о взыскании с его жены материального ущерба в пользу Коленко, Михаил Журавлев, в свое время дважды судимый, решил отомстить обидчице. Он подкараулил женщину в подъезде и избил ее. Суд признал Журавлева виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 ч.2 УК РФ, и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев. Впрочем, это уже отдельная история...

"ЗР" обещает своим читателям следить за развитием событий.