Интерпол - это не телепрограмма "Жди меня"

У большинства россиян слово Интерпол ассоциируется с неразговорчивыми личностями в длиннополых пальто или плащах с поднятыми воротниками. Именно такой жуткий стереотип - смесь наемного убийцы с агентом наружного наблюдения - благодаря видео вдолбили нам в головы низкопробные импортные шпионские фильмы. На самом деле сотрудники Интерпола ничего общего с этими шаблонными киногероями не имеют.

"У нас длинные руки"

Они не гоняются с пистолетом за преступниками, не крадут секретные материалы и не сидят сутками в засадах, а кропотливо, как архивариусы, работают с документами и бумагами. В своей деятельности "интерполовцы" взаимодействуют только с правоохранительными органами и государственными структурами. Поэтому рядовые граждане ничего толком об этой организации не знают. У них работа, как в известной песне, "на первый взгляд, как будто не видна". Да, сотрудники Интерпола неразговорчивы, да у них и нет права на общение с прессой без особого на то разрешения.

Но для "Золотого Рога" начальник Приморского филиала национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола Юрий САМАРИН сделал исключение.

- Наша сфера деятельности - борьба с уголовной преступностью, экономические преступления, кражи транспорта за границей, кражи музейных ценностей, терроризм, наркотики, фальшивомонетчики. Короче, весь спектр Уголовного кодекса. Мы работаем с пограничниками, прокуратурой, уголовным розыском и налоговыми органами. Но мы не занимаемся военными преступлениями, а также преступлениями на расовой и религиозной почве. Изначально главной целью Интерпола был розыск криминальных элементов. Приморские интерполовцы с этой задачей справляются успешно - только за последние полтора года они вычислили четверых российских граждан, скрывающихся за границей. На троих уже надели наручники, а одного депортировали в Приморье на место преступления.

Так, в Испании был задержан небезызвестный Бабакехян, подозреваемый в убийстве, его разыскивала московская милиция. А на Украине "повязали" менеджера владивостокского казино "Император" - ушлый парень сбежал за кордон, прихватив из "императорской" казны более 1 млн руб. Мы вели информационное сопровождение розыска, а непосредственно его задержанием занималось определенное подразделение УВД Украины. Сначала они сообщили нам, что преступник мог уехать в Европу. После этого мы отрабатывали его по своим "интерполовским" каналам и вычислили в Запорожье.

- Вы сказали, что одно из направлений вашей деятельности - поиск украденных за границей машин. Не секрет, что на наших автомобильных рынках иногда всплывают похищенные иномарки.

- В тот раз в Находке хорошо сработали таможенники - у одной из машин, привезенной из-за границы, был перекушен руль, а это явный признак хищения. Таможенники задержали 4 подозрительные машины и с помощью Интерпола выяснили, что их угнали в Японии. Вот и все. Не так давно мы вернули в Японию одну машину марки BMW - для этого в Россию приехали сотрудники японской страховой компании и выкупили машину у добросовестного покупателя.

По словам Юрия Самарина, нередки случаи, когда японцы, бывшие хозяева угнанных авто, не горят желанием возвращать из России в Страну восходящего солнца найденные машины. Потерю четырехколесного коня они давно уже оплакали, и теперь для них это металлолом. Японцам проще получить страховку за похищенное авто, чем связываться с полицией.

Пропал человек - пишите заявление

В список задач, которые решает Приморский филиал Интерпола, входит и поиск пропавших без вести. Но такими делами "интерполовцы" занимаются только по запросу правоохранительных органов.

- Утрата родственных связей с проживающими за границей - наиболее частая причина подачи заявлений. Родственники знают, что их близкий живет в такой-то стране, но почему-то долгое время не подает признаков жизни. В таком случае милиция выносит постановление об объявлении человека в международный розыск как без вести пропавшего и дело передают нам. Но родственники не могут выйти на нас напрямую, иначе мы бы давно превратились в программу "Жди меня". У нас нет возможности самостоятельно проводить розыскные мероприятия. Каждый год в России без вести пропадают тысячи человек, а у нас всего шесть сотрудников.

На самом деле Юрий Викторович скромничает, занижая заслуги и возможности своих коллег в поиске пропавших людей, и в частности женщин, попавших в сексуальное рабство. К примеру, 2 года назад в Уссурийске была ликвидирована преступная группа, промышлявшая работорговлей. Свою лепту в эту операцию внесли и Приморские интерполовцы.

В 2004 г. в правоохранительные органы поступила информация, что гражданин России Игорь ХВАН, проживающий в Уссурийске, совместно с гражданином Узбекистана КИМ В. занимаются торговлей женщинами, подданными Республики Узбекистан. Как установило следствие, Ким В. обманным путем завербовал в Ташкенте 8 девушек на "хорошо оплачиваемую" и "не пыльную" работу в Уссурийске. Он пообещал им трудоустройство в сауне, принадлежащей его племяннику Игорю Хвану. В Узбекистане с работой напряженка, поэтому девушки охотно пошли на контакт. Они, конечно, не предполагали, что за их вербовку Ким В. получил от племянника по $300 за каждую душу.

Хван встречал "товар" в аэропорту Хабаровска, где под видом регистрации забирал паспорта. После чего на машине перевозил "обезличенных" девушек в Уссурийск и селил их в частном секторе, запирая на ключ.

Далее почти дословная цитата из уголовного дела:

- Путем шантажа и угрозы применения насилия Хван заставлял девушек заниматься проституцией. В период с 30 апреля 2004 г. по 16 июля 2004 г. ежедневно девушки вступали за плату в случайные сексуальные отношения в саунах и гостиницах города Уссурийска. Деньги за занятие проституцией Хван И. забирал себе. Когда девушки отказывались заниматься любовью, Хван их жестоко наказывал, однажды одна из секс-рабынь, АХРАМОВА М., взбунтовалась, послала своего мучителя подальше и пригрозила, что сообщит о нем в милицию. Озверевший Хван бил ее ногами в живот. Воспользовавшись случайной отлучкой "хозяина", девушка позвонила родителям домой, те перезвонили в Уссурийское УВД. Но в милиции, куда девушку пригласили для дачи показаний, секс-рабыня струсила и сказала, что проституцией занимается добровольно. В конце концов, ей удалось бежать, и ниточка этого грязного дела начала раскручиваться. В итоге "рабовладельца" Игоря Хвана отправили за решетку на 7 лет.

- Мы организовывали взаимодействие между Узбекистаном и Уссурийским УБОПом. Первоначально мы обратились в дежурную часть Уссурийска, чтобы они быстро проверили информацию, но сотрудники местного УГРО повели себя, мягко говоря, непрофессионально. Они допрашивали девчонок в присутствии Хвана. Хорошо, что одна из них снова рискнула позвонить домой. Было сообщение, что Хван принуждал к занятию сексом беременную. И даже бил ее. Многие девушки, попадая в подобные ситуации, боятся сообщать об этом в милицию. Не надо этого бояться! Чем быстрее правоохранительные органы получат эту информацию, тем больше шансов быстрее выкарабкаться из этой ситуации, - советует Юрий Самарин.

Телефон Приморского филиала национального центрального бюро Интерпола: (4232) 214-418.