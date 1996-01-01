За "Вест" и "Аросу" кто-то должен ответить

Приближается вторая годовщина со дня гибели теплоходов "Вест" и "Ароса".

В адрес генерального прокурора РФ Юрия ЧАЙКИ руководством ДРО РПСМ направлено письмо, которое содержит просьбу дать правовую оценку решениям, принятым органами прокуратуры Приморского края, касающимся расследования обстоятельств гибели 33 членов экипажей этих судов в ноябре 2004 г. Как считают руководители профсоюза моряков, доводы, положенные в основу принятых прокуратурой решений, необоснованны и поверхностны. Никто не понес ответственности за случившееся - ни судовладельцы, ни крюинговая компания.

Как сообщается в письме, РПСМ в течение полутора лет ведет переписку с органами прокуратуры, настаивая на необходимости всестороннего и глубокого изучения всех обстоятельств кораблекрушений и предлагая изучить вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям: "Причинение смерти по неосторожности", "Незаконное предпринимательство", "Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия" УК РФ, в отношении руководства ООО "ЭОС", занимавшегося комплектованием экипажа "Веста". А также бывшего начальника паспортно-визового отдела ФГУП "Государственная администрация Находкинского морского рыбного порта" А. СТОЦКОГО за преждевременное уничтожение трудовых контрактов погибших моряков, что создало сложность в расследовании случившегося.

В ответ на обращение руководства профсоюза моряков в органы прокуратуры получено извещение о том, что возбужденное по ст.263 ч.3 УК РФ уголовное дело за № 5380 прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Краевая прокуратура, не усмотрев никаких нарушений действующего законодательства в действиях Стоцкого при оформлении и ведении им служебной документации, отказала истцу в возбуждении против него уголовного дела по ст.325 ч.1 УК РФ. Так же как и против руководства ООО "ЭОС", обосновав это его непричастностью к комплектованию экипажа теплохода "Вест". При этом никакой юридической квалификации обстоятельств, повлекших гибель членов экипажа теплохода "Ароса", органами прокуратуры Приморского края не было дано вообще, считают эксперты профсоюза моряков.

В письме в адрес Генпрокуратуры изложены конкретные факты и прилагаются копии документов, опровергающих доводы, по которым сделан отказ в возбуждении уголовных дел. Кроме того, в нем содержится просьба разобраться в системе прописки моряков через администрацию Находкинского рыбного порта, хотя судно являлось торговым. По мнению руководства профсоюза, это происходит в том случае, когда крюинговые агентства являются недобросовестными.