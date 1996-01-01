Сотрудники теряют совесть

В последнее время в милицию зачастили сотрудники служб безопасности коммерческих предприятий. Судя по частоте обращений, среди работников коммерческих организаций наблюдается пугающая тенденция - они стали воровать денежные средства своих работодателей.

Как оказалось, совесть теряют по разным причинам. В одних случаях работники оказываются наркоманами, в других - материально ответственными лицами становятся люди с неидеальным прошлым. Например, когда на одном торговом предприятии исчезла выручка в 80 тыс. руб., выяснилось, что у сотрудника за плечами 5 судимостей.

Последний такой случай отмечен в минувший четверг в Артеме. Начальник отдела компании, торгующей пивом, присвоил 60 тыс. руб., как выяснилось, он оказался "игровым наркоманом". Когда руководство предприятия совместно с сотрудниками милиции стало вникать в работу руководимого игроманом отдела, стало известно, что в подразделении еще как минимум пятеро нечистых на руку сотрудников. В тот же день все они были уволены, и в отношении них возбуждены уголовные дела.