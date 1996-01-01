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Полиция Суйфэньхэ к русским лояльна
К русским, попавшим в отделение китайской полиции по делам иностранных граждан г. Суйфэньхэ, стражи порядка Поднебесной стараются относиться лояльно. При этом наши туристы порой ведут себя в участке так, что наши милиционеры вряд ли бы простили такое поведение китайцу.
Так, несколько недель назад в китайскую полицию попал русский парень. Он был совершенно невменяемый - матерился, лез в драку, устроил в участке настоящий погром. Правда, когда к нему приехала представитель общественной приемной по защите русских туристов в Суйфэньхэ Валерия КУЧИНСКАЯ, полицейским уже удалось-таки закрыть туриста в камере.
- За решеткой сидел здоровый мужик, под ногами которого валялся непонятный металлический блин, а по всей камере были разбросаны щепки неизвестного происхождения, - вспоминает Валерия. - Позже оказалось, что блин - это сплющенный силами задержанного мусорный бак, а щепки - разломанный о его же колено подвесной потолок. После всего этого парень снял с себя ремень и через стальные прутья пытался достать проходивших мимо полицейских.
Когда за своим туристом приехала руководитель группы, тот уже протрезвел и от стыда не мог поднять глаза. Без единого слова он выслушал обвинение от полицейских, в тот же день купил новый мусорный бак и возместил ущерб, причиненный полицейскому участку. Парню повезло, что побитые им китайские стражи порядка не дали ход делу о своем избиении.
В другом случае полицейские встали на сторону русских туристов безо всяких колебаний. Две женщины пожаловались на продавца-китайца, силой заставлявшего одну из них купить сумку, которая им не понравилась. Китаец бежал за туристкой до конца улицы, хватал ее за руки, ударил в солнечное сплетение, затем прижал к стене и пригрозил: "Ты что, хочешь, чтобы я тебя убил?" Услышав эту фразу, ребенок туристки от страха забился в истерике, после чего продавец отстал от покупателей.
Распоясавшегося китайца быстро нашли и привезли в дежурную часть. Полицейские спросили потерпевшую, какое наказание, по ее мнению, должен понести задержанный. Посовещавшись, туристки ответили, что он должен извиниться и выплатить штраф, что тот беспрекословно и выполнил. Размер штрафа составил 200 юаней (около 800 руб.).
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