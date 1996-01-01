Мошенники "развели" моряков на $50 тысяч

В следственной части следственного управления при УВД города Владивостока проводится предварительное следствие по делу о мошенничестве. Жертвами мошенников стали моряки, пытавшиеся устроиться на работу в море с помощью одной из компаний.

С октября 2004 года по июль 2005 года в данную компанию, прочитав объявление в газете и Интернете, обратились почти 70 человек. С моряков взяли предоплату за оформление виз, сертификатов и прохождение разного рода комиссий. При этом договоры на трудоустройство не заключались, а полученные деньги, как положено, не оформлялись. Между тем в среднем за трудоустройство и оформление морских документов комсостава каждый моряк передал менеджеру от 1100 до 1200 долларов, а на должности рядового состава - от 400 до 700 долларов.

Несколько месяцев моряки ожидали обещанные им рейсы. Те же якобы постоянно откладывались по различным причинам: несогласованости договора с судовладельцем, задержки с оформлением документов. Постоянно менялись названия судов, на которых моряки, по словам менеджера фирмы, должны были работать.

Осознав, что их обманули, моряки стали требовать возврата своих денег. Их заверяли, что сделают это, но не сразу. Однако этого не сделано до сих пор, а менеджер компании скрылся в неизвестном направлении.

Обманутые граждане обратились в милицию. По их заявлениям было возбуждено уголовное дело по ст.159 ч. 3 УК РФ, то есть мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба. Позже менеджер компании был задержан, заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

В пресс-службе УВД подчеркнули: чтобы не стать жертвой такого обмана, моряки при обращении в компанию по трудоустройству должны при первом посещении офиса потребовать уставные документы и свидетельство о регистрации. Договор в двух экземплярах должен быть подписан обеими сторонами. При оплате за услуги компании необходимо потребовать, чтобы вам выписали приходный кассовый ордер, подтверждающий то, что вы внесли денежные средства. Только так вы сможете уберечься от разного рода мошенников.