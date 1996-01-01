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Куда уходят деньги...
В один из районных судов Владивостока следственным управлением при УВД ПК направлено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Обвиняемый - крупный предприниматель - в течение трех лет достаточно откровенно и нагло занимался финансовыми аферами. В результате государственный бюджет недополучил более 21 миллиона рублей.
ДосьеУклонение от уплаты налогов - достаточно распространенное в мире преступление. Ежегодный ущерб измеряется сотнями миллионов долларов. Не случайно налоговые преступления в большинстве стран отнесены к разряду тяжких. В ряде стран, в частности в США, даже попытка уклониться от налогов уже является оконченным составом преступления. Такие действия наказываются штрафом до 100 тысяч долларов или лишением свободы на срок до 5 лет.
"Уклонисты" отделываются штрафами
В УК России также есть статья 199, согласно которой уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или включения в нее заведомо ложных сведений является уголовно наказуемым преступлением. Среди прочих санкций предусматривает она и лишение свободы на срок до шести лет. Но по-настоящему эта статья "работает" только в исключительных случаях. В Приморье еще ни один "уклонист" не получил реальную меру наказания - обычно они отделываются условными сроками или штрафом (который не сравнить с европейским или американским!). И более того, обвинительные приговоры по данной статье выносятся нечасто.
Аферисты скрывали до 80% выручки
Обвинительное заключение по делу предприимчивого приморского бизнесмена - довольно увесистый том в 179 страниц. Там подробно изложена суть аферы, которую проворачивали в течение трех лет. Если упростить, то смысл в следующем. Директор фирмы воспользовался отнюдь не оригинальной схемой уклонения от налогов. В бухгалтерских документах отражалась только часть деятельности предприятия, и не самая прибыльная. А большая часть денег от потребителей "прокручивалась" через счета анонимных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. По документам выходило, что никакого отношения к упомянутому предприятию "анонимки" не имели. Соответственно, и налоги в бюджет они не перечисляли. Таким образом аферисты скрывали до 80% своей выручки.
Естественно, предприниматель развернул эту широкомасштабную операцию по облапошиванию налогоплательщиков не в одиночку: ряд сотрудников оформляли фиктивные договора с клиентами, акты приема-передачи сырья и готовой продукции, "корректировали" финансовые документы.
А были в этой схеме и попросту "виртуальные" помощники. Так, за время своей деятельности бизнесмен из Владивостока использовал три подставные фирмы, все они были зарегистрированы в Москве. Только по указанным адресам в столице не было обнаружено никаких следов жизнедеятельности этих предприятий. На бумаге есть - в реальности нет.
Но при регистрации фирмы указывались паспортные данные некоего реального лица. Одно из таких "лиц" московскими милиционерами было найдено и опрошено. Мужчина сообщил, что потерял свой паспорт несколько лет назад, и совершенно не подозревал о том, что стал участником аферы, да еще в должности генерального директора "анонимки". "Подпольному миллионеру" и в Приморье-то бывать не приходилось. Впрочем, во время расследования гражданина ожидало еще множество сюрпризов: оказалось, что на его имя в Московской регистрационной палате при Минюсте РФ зарегистрированы 60 (!) различных предприятий, не существующих в реальности.
Полтергейст, однако!
Легко догадаться, что подпись подставного "гендиректора" на документах "его" фирмы была выполнена совсем другим лицом. Зато в офисе приморского бизнесмена нашли и подложные фактуры, и даже печати несуществующего предприятия. Оказывается, в Приморском крае оно весьма активно вело свою деятельность! И перекачивало через фальшивые счета миллионы рублей. Аналогичная ситуация сложилась еще с двумя "анонимками", которые использовал в своей криминальной деятельности доморощенный Остап Бендер. Используя реквизиты "анонимок" в банках Владивостока, он открывал счета, деньгами с которых распоряжался по своему усмотрению. В частности, подпись "гендиректора" одной из фальшивых фирм выполнялась с помощью клише, обнаруженного в офисе приморского бизнесмена. А на резонный вопрос, что она там делает, равно как и документы, и печати остальных "анонимок", бизнесмен в ходе расследования лишь недоуменно пожимал плечами: полтергейст, однако!
Между прочим, такая неразбериха смущала даже клиентов фирмы: постоянные партнеры начинали путаться в реквизитах многочисленных "ООО", на счета которых они перечисляли деньги, - за три года "в услужении" расторопного предпринимателя побывали три "анонимки". Впрочем, для клиентов были припасены связные отговорки. А лично и по телефону они общались с одними и теми же людьми, которые являлись сотрудниками головной фирмы.
На самом деле доказательств производимых махинаций в уголовном деле предостаточно - приморские следователи поработали на совесть. Но даже лицу, непосвященному и далекому от экономики, ясно: разговоры гендиректора о том, что его "подставили" или "он ничего не знал" - детский лепет! Иначе слишком сложно объяснить, каким образом его подписи оказались на финансовых документах "чужих" фирм, в том числе на платежных поручениях, по которым его сотрудники снимали деньги с "чужих" счетов.
И уж совсем непонятно, для каких целей в офисе оборотистого предпринимателя хранилась памятка о том, как и каким образом стоит работать с подставными фирмами и отчитываться о деятельности "анонимок" в налоговые органы.
Платить или не платить?
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян - 59% - заявляют, что они против уклонения от выплаты налогов государству в полном объеме, даже если на практике такая возможность и существует. Однако чем богаче опрошенные, тем более либерально они относятся к уклонению от налогов.
Было бы интересно узнать, что думают об этом жители Приморского края? Все желающие могут написать по этому поводу по адресу: pressuvd@yandex.ru или zr@zrpress.ru
Пресс-служба УВД ПК.
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