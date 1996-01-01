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В Хабаровске перекрыт крупный канал контрабанды леса в Китай

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Хабаровске арестован гражданин КНР Чжао ДУНЬШИ - член трансграничной организованной преступной группировки, занимавшейся контрабандой леса ценных пород.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по ДВФО, в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками оперативно-розыскного бюро по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу и Хабаровской таможни перекрыт крупный канал контрабанды леса ценных пород в Китай.

Установлено, что организованная преступная группа (ОПГ), действующая под маркой хабаровской фирмы - экспортера леса и лесоматериалов ООО "Компания Пассифик", с обманным использованием документов неоднократно осуществляла контрабанду в КНР крупных партий леса ценных пород на общую сумму 2 млн 700 тыс. руб. По фактам криминальной деятельности ОПГ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 188 УК РФ (Контрабанда).

Уже в рамках расследования уголовного дела была предотвращена еще одна попытка преступников контрабандно переправить в Китай 500 кубометров древесины ценных пород и было выявлено 9 дополнительных эпизодов преступной деятельности группы. Контрабанда леса осуществлялась по Дальневосточной железной дороге в течение 2005-2006 годов. Группа была по истине международной: в ее состав входили граждане России и Китая.

Схема преступления заключалась в следующем. Граждане КНР скупали на российской территории незаконно добытый лес ценных пород. Далее в действие вступала российская сторона, которая осуществляла легализацию приобретенной древесины и дальнейшее ее перемещение за рубеж. В настоящий момент установлен ряд лиц, причастных к данным фактам контрабанды леса. Проводится расследование.

Как отметили в ГУ МВД по ДФО, в первом полугодии 2006 года на Дальнем Востоке было выявлено 28 фактов контрабанды леса и лесоматериалов, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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