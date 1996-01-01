Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Хабаровске перекрыт крупный канал контрабанды леса в Китай
В Хабаровске арестован гражданин КНР Чжао ДУНЬШИ - член трансграничной организованной преступной группировки, занимавшейся контрабандой леса ценных пород.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по ДВФО, в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками оперативно-розыскного бюро по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу и Хабаровской таможни перекрыт крупный канал контрабанды леса ценных пород в Китай.
Установлено, что организованная преступная группа (ОПГ), действующая под маркой хабаровской фирмы - экспортера леса и лесоматериалов ООО "Компания Пассифик", с обманным использованием документов неоднократно осуществляла контрабанду в КНР крупных партий леса ценных пород на общую сумму 2 млн 700 тыс. руб. По фактам криминальной деятельности ОПГ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 188 УК РФ (Контрабанда).
Уже в рамках расследования уголовного дела была предотвращена еще одна попытка преступников контрабандно переправить в Китай 500 кубометров древесины ценных пород и было выявлено 9 дополнительных эпизодов преступной деятельности группы. Контрабанда леса осуществлялась по Дальневосточной железной дороге в течение 2005-2006 годов. Группа была по истине международной: в ее состав входили граждане России и Китая.
Схема преступления заключалась в следующем. Граждане КНР скупали на российской территории незаконно добытый лес ценных пород. Далее в действие вступала российская сторона, которая осуществляла легализацию приобретенной древесины и дальнейшее ее перемещение за рубеж. В настоящий момент установлен ряд лиц, причастных к данным фактам контрабанды леса. Проводится расследование.
Как отметили в ГУ МВД по ДФО, в первом полугодии 2006 года на Дальнем Востоке было выявлено 28 фактов контрабанды леса и лесоматериалов, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Новости тематики
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
Новости раздела
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- Губернатор 4: Да придет спаситель