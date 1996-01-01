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Дальневосточный криминальный округ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дальневосточный федеральный округ стоит на первом месте в России по уровню преступности. Такой грустный вывод сделал Генеральный прокурор России Юрий ЧАЙКА в ходе межведомственного координационного совещания, прошедшего на прошлой неделе. В этом совещании приняли участие не только высшие чины краевого МВД, но и российского, в частности, министр МВД Рашид НУРГАЛИЕВ. А также полномочный представитель президента в ДВФО Камиль ИСХАКОВ и другие компетентные лица.

"Мы приехали сюда, чтобы рассмотреть условия, которые способствуют росту преступности в зависимости от специфики региона, - сказал Юрий Чайка. - И разработаем комплекс мер, который предстоит реализовать в регионе, дабы нормализовать обстановку". Генеральный прокурор России отметил, что цель совещания - скоординировать усилия прокуратуры, органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, наркокомитета, представителей исполнительной ветви власти по борьбе с преступностью.

Камиль Исхаков отметил, что Дальний Восток находится на первом месте по уровню преступности среди других федеральных округов. За семь месяцев 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. уровень преступности в ДВФО вырос на 35%. А в среднем по России - на 16,8%. "Ответственность за это несут и губернаторы, и мэры, и МВД", - подытожил он. Его поддержал и прокурор Юрий Чайка. "Вот что такое "Общак", - задал он вопрос журналистам. - Сегодня начальник УВД края говорил, что он существует на территории края. Но мы слышим об этом уже лет 15-20. Думаю, что пора заканчивать с этим явлением, ведь мы многое о них знаем, как они живут, чем дышат, на чем основано это сообщество. Надо принимать кардинальные меры".

Ему вторил полпред: "В 2004-2005 годах к уголовной ответственности привлечены 183 участника организованных групп, структурно входящих в преступное сообщество "Общак". В настоящее время 10 его лидеров знакомятся с материалами уголовного дела. Хотя выявленные факты - это капля в море".

Честно говоря, несколько обидно за непризнание заслуг МВД. В конце концов, борьба с "Общаком" ведется, и, в принципе, довольно успешно. Где, к примеру, "отец" дальневосточного "Общака" ДЖЕМ? Правильно, на кладбище. Не вынесло его сердце очередного заключения под стражу. Где его приемники? Почти все там же. "Оветственный за Хабаровск" Пудель-ПОДАТЕВ наезжает к нам лишь изредка.

На взгляд журналиста, организованное преступное сообщество переживает у нас в крае не лучшие времена. Другое дело, что и без них хватает бандитов. Отвечая на вопрос журналистов о падении престижа милиции, министр внутренних дел отметил, что в последние годы репутация органов внутренних дел растет. "Однако надо еще много работать по повышению профессионализма", - добавил он.

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