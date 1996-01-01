Рабы молодеют

Основную ставку в противодействии торговли людьми специалисты делают на неправительственные организации. Такой вывод можно сделать по результатам международного форума стран АТР "Объединение усилий государственных неправительственных организаций стран АТР в предотвращении торговли людьми. Лучший опыт и пути взаимодействия", организатором которого выступила администрация Приморского края.

Статус форума должны были подчеркнуть своим присутствием некоторые именитые персоны. И если посол доброй воли ООН Джулия ОРМОНД предстала перед присутствующими в видеопослании, то приморский губернатор на мероприятии международного масштаба так и не появился.

Между тем многим могло показаться, что участники международного форума искусственно раздувают проблему работорговли. Однако работа в секциях показала, что она не только проникла во многие страны мирового сообщества, но и приобретает катастрофические масштабы и формы, в том числе - в Приморье.

Досье По данным Международной организации труда, прибыль работорговцев может доходить до $32 млрд в год, а число жертв превышает 2,4 млн человек. Из них в странах АТР - 1, 36 млрд человек - выше, чем в любом другом регионе мира.

Наш регион неспроста был выбран для проведения форума. В силу своего геополитического положения Приморский край является трансграничной территорией и находится на пересечении трафиков торговли людьми. Через Приморье переправляют девушек для сексуального рабства в азиатские страны - Таиланд, Южную Корею, Китай, Японию. Группу риска в этом смысле составляют воспитанники детдомов, девушки из отдаленных районов края и неблагополучных семей. Более того, спрос на дешевый и незащищенный труд востребован не только в сфере развлечений, но и в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве.

В рабство обращают людей для организованного насильственного попрошайничества, торговли органами, человеческими тканями, недобровольного замужества или долговой кабалы. Главной причиной возникновения трэффикинга эксперты называют низкий уровень доходов населения - жертвами работорговли становятся люди, стоящие за чертой бедности, с невысоким образованием, многодетные, одинокие матери, а также дети, инвалиды, наркозависимые, мигранты, безработные и бомжи.

Опыт правоохранительных органов показывает, что, как правило, организаторами работорговли являются преступные синдикаты и группы, занимающиеся одновременно наркотрафиком и торговлей оружием. При этом большую нишу в трэффикинге занимает сексуальное рабство. В рабстве жертвы часто заражаются венерическими заболеваниями и ВИЧ и, даже не подозревая об этом, становятся их разносчиками.

Отдельную нишу в этой проблеме занимает детское рабство, в том числе сексуальное, трэффикинг молодеет прямо на глазах, т.к. эта категория жертв - самая уязвимая для вербовки. Только ленивый преступник не подбирает таких детей. Говоря о детской сексуальной эксплуатации в Приморье, директор автономной некоммерческой организации "Дальневосточный центр" Светлана БАЖЕНОВА отметила, что одна из возможностей отслеживать эту проблему - детские реабилитационные центры, такой как приморский "Парус надежды". Его специалисты случайным образом в разговорах с детьми выявили, что среди воспитанников сексуальной эксплуатации подверглись порядка 50 девочек и мальчиков, при этом довольно большую долю занимают именно мальчики.

Особое внимание на одной из секций специалисты уделили китайской работорговле, направление торговли людьми из России разделяется на китайско-сибирский и китайско-приморский маршруты. Китайские преступные группы в последнее время стали большой проблемой для правоохранительных органов Дальнего Востока. По оценке директора Транснационального центра преступности и коррупции Луиз ШЕЛЛИ, китайская работорговля отличается высокой стабильностью, ориентацией на долгосрочную работу и организована как обычная предпринимательская деятельность, а потому имеет огромный потенциал развития.

В отличие от нее, российский бизнес по торговле людьми не стабилен и больше ориентирован на сиюминутную прибыль. Поэтому в российских ОПГ, занимающихся торговлей людьми, к жертвам применяются особенно жестокие методы обращения.

Новостью на форуме стала выявленная "ЗР" тенденция в работорговле, в результате одного из расследований корреспонденту удалось выяснить, что в последнее время руководители туристических групп активно вербуют своих туристов для последующей продажи в рабство в Китай.

Впрочем, участники форума собрались не для того, чтобы удивляться масштабам проблемы. По мнению экспертов, именно НКО в противодействии работорговле играет решающую роль. В качестве примера докторант университета Вашингтон Эмили ШУКМАН привела Южную Корею - страну, принимающую рабов, где именно женские некоммерческие организации инициировали недавно принятие норм об ужесточении контроля над организациями, занимающимися концертной деятельностью. Как результат, в настоящее время попасть в эстрадный или шоу-коллектив в простой корейский бар иностранцам крайне сложно.

Определенно, работа по противодействию работорговле противостоит колоссальная. Тем более что в завершение форума его участники приняли резолюцию и рекомендовали администрации Приморского края создать межведомственную рабочую группу при губернаторе для создания системы мер по профилактике трэффикинга, а также по соцзащите жертвы. Учитывая, что администрация края в лице вице-губернатора Николая СИДОРОВА заявила на форуме о том, что готова стать связующим звеном между органами власти, общественными организациями и правоохранительными органами по вопросам противодействия торговле людьми, работа скоро закипит.