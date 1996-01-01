Первый косяк на службе

В своем "Анализе обстановки по линии пресечения незаконного оборота наркотических средств" они отметили не только общий рост преступлений, связанных с перевозкой и реализацией наркотических средств (на 14% больше по сравнению с 2004 г.), но и рост наркомании среди молодежи, студентов и военнослужащих. Среди последних процент лиц, пробовавших наркотики, составляет около 70. А процент употребляющих их во время прохождения службы неизвестен.

Призывная "травка"

Не раз говорилось, армия - зеркало нашей жизни. Если большинство старшеклассников хоть раз, но пробовали наркотики на гражданке, глупо ожидать, что они не будут употреблять их в армии. Тем более что Хабаровский и Приморский края, ЕАО - регионы произрастания дикой конопли. Это лакомые места для наркоманов и наркодельцов - территория слабозаселенная, зато встречаются поля марихуаны в десятки гектаров.

Обидно, конечно, что некоторые ребята именно в армии первый раз пробуют "травку". В больших городах она стоит больших денег, а на службе можно достать (сорвать) бесплатно. А культ марихуаны кругом - модные киноактеры в голливудских (да и наших) фильмах курят и нюхают. Призывники на них смотрят и запоминают. А потом идут в армию.

Однако похоже, что проблема борьбы с наркоманией уже в ближайшем будущем может стать для наших спецслужб первоочередной. Так сказать, дошутились, доотворачивались и упустили время. В "анализе" говорится: "В серьезную проблему вырастает распространение наркомании и наркобизнеса в Российской армии. Особый интерес наркодельцы проявляют к военнослужащим пограничной службы ФСБ России, а также военных контингентов, дислоцированных в наиболее наркоопасных регионах. Это угроза боеспособности и боеготовности Российской армии - одного из основных элементов национальной безопасности России".

Судя по всему, обеспокоенность вызывает не столько тот факт, что в армии служат солдаты, употребляющие наркотики, сколько факт пристального внимания к ним дельцов наркобизнеса.

Наркодельцы у нас решают два вопроса: как заготовить коноплю и как вывезти. Вот здесь-то порой и приходят на помощь солдаты. Причем как в части заготовки, так и в части перевозки. Некоторые военнослужащие за время службы на ДВ не просто становятся наркоманами, а втягиваются в наркобизнес. Собрать немного для себя, отправить посылочку "подогреть друзей" становится обыденным делом. А отчего же не собрать и на продажу? Большие деньги легким путем.

За последние несколько лет силовые органы не раз перехватывали крупные партии зелья. Перевозка наркотиков становится все более и более опасным бизнесом. Но наркодельцов это не смущает: больше риска - больше платят денег перевозчикам и торговцам, больше взяток нужным людям. Все расходы возмещаются за счет конечного потребителя. В итоге за последние несколько лет стоимость "условной" папиросы с наркотиком выросла с $1 до 2,5.

Задумаемся, что изменится с введением погранзон. Доступ в приграничные села для большинства граждан будет затруднен, что для бизнеса на "травке" как раз и хорошо: меньше народу - больше урожай. Проблем с заготовкой и вывозом даже убавится, т. к. "подмасливать" придется меньше людей. Военнослужащие, дислоцированные в приграничных районах, станут эксклюзивном. А жители сел в какой-то мере "монополистами" на естественные посадки конопли. Покупателей искать не надо будет - сами появятся и цену предложат хорошую.

Кстати, по словам компетентных в этом вопросе людей, есть в Хабаровске и специфичные "военные наркоточки". Там продают гашиш солдаты срочной службы. Иной раз чуть ли не с проходной.

Героиновый бизнес

Ситуация с тяжелыми наркотиками в "анализе" выделена отдельной проблемой. "Серьезную опасность вызывает экспансия наркотиков опийной группы. В первую очередь, героина. Расширяется ареал распространения, и вовлекаются новые слои населения, что позволяет преступникам извлекать сверхприбыль".

По словам аналитиков, в Хабаровске встречается героин из Афганистана, Таджикистана, других азиатских стран. Это не считая уже "привычных" китайских эфедрина и экстази. Причем сегодня купить экстази и героин можно практически в любом ночном клубе дальневосточной столицы. Что характерно для Хабаровска, так это низкие цены на героин и относительно высокие на более "гламурный" наркотик экстази.

Досье Как заявил недавно глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) РФ Виктор ЧЕРКЕСОВ, цены на наркотики резко выросли и "стали недоступными для многих потребителей". Глава ФКСН особо подчеркнул, что если до 2005 года в России изымалось около 1 тонны героина в год, то в 2005 было изъято примерно 5 тонн. При этом он был вынужден признать, что, несмотря на все предпринимаемые меры, поток наркотрафика продолжает расти. От себя отметим - к распространению героина наркодельцы подходят очень основательно. Рынок завоевывают по всем правилам маркетинга. Можно привести примеры, когда в различных городах применялись одни и те же схемы резко исчезали легкие наркотики, и одновременно во всех наркопритонах в большом количестве появлялся дешевый героин.

Оставшись без выбора, часть потребителей меняла предпочтения. Потом, конечно, героин снова дорожал, но клиентура уже не могла от него отказаться. Учитывая тот факт, что подобные акции можно проводить только имея жесткое руководство сетью наркопритонов, напрашивается вывод о едином "мозговом центре" местных наркодельцов.

Пора выдергивать корешки

Пока остается лишь радоваться тому, что теперь и ФСБ признало проблему наркомании, потому что добиться решающего перевеса можно только объединив усилия всех правоохранительных структур и специальных служб. И дело даже не в том, что по-другому не справиться. Борьба с наркоманией последние годы велась просто безграмотно. Можно вспомнить демонстративное изъятие маек и сувениров с конопляной символикой (ничего, кроме смеха, это не вызывало).

Глупо срывать цветочки, когда надо выдергивать корешки. Наркобизнес - прибыльное дело. Один вложенный рубль здесь приносит 10 руб. дохода. Оборот наркоденег практически невозможно измерить. По приблизительным подсчетам независимых экспертов, на наркотики хабаровчане ежегодно тратят примерно 2 млрд 500 млн руб. А это огромная сумма, за которую наркодельцы будут сражаться, не жалея сил и средств.

И борьба спецслужбам предстоит нелегкая. Коррумпированных, прикормленных чиновников немало и среди людей в погонах. Об этом, кстати, тоже говорилось в "анализе". И они от своих больших денег вряд ли откажутся легко.