На Хабаровск движется новое бензольное пятно

20 августа на химическом заводе Дзилинь произошла утечка химикатов. В результате в воды реки Сунгари попали бензольные соединения. Пятно протяженностью 5 км в среду, 23 августа, обнаружили местные жители провинции. Они же проинформировали о ЧП местные власти и сообщили, что вода в реке покраснела и по течению плывет пена.

Дальневосточным региональным центром МЧС России 24 августа был сделан запрос в Генеральное консульство КНР в Хабаровске с просьбой о представлении подробной информации о произошедшем. В своем ответе консульство подтвердило, что 20 августа с химического завода "Чанбай" г. Цзяохе было сброшено 10 кубометров сточной воды в реку Манню (приток Сунгари), однако усилиями правительства провинции Цзилинь были возведены дамбы с активированным углем. В сообщении утверждалось, что благодаря принятым мерам загрязнение в реке Манню локализовано до ее входа в реку Сунгари.