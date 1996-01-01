Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Тайфун "потренировал" дороги
Циклон, заглянувший во Владивосток в минувшее воскресенье, не был каким-то исключительным по силе, можно сказать, что он немного поиграл с людьми, лишив их отдыха на природе, а также немного "потренировал" городские дороги, проверив их на прочность.
На этот раз ветер, по данным Приморскгидромета, достигал скорости 24 м/с, и этого было явно недостаточно для того, чтобы "наломать дров". Да, были сломанные ветки и деревья, но единичные. Например, одно из деревьев упало на проспект "Красного знамени", прямо напротив комплекса "Дальпресс", перекрыв его на какое-то время. Впрочем, дерево быстро убрали и восстановили проезд. Еще быстрее дорожники убрали следы другой ловушки, которая била машины в районе разворотного кольца на 3-й Рабочей. Ловушку в этом месте устроили строители, долгое время занимающиеся работами по прокладке коммуникаций. Затем они заасфальтировали яму, но, как оказалось, до первого дождя. В тайфун при нулевой видимости машины одна за одной попадали в ничем не обозначенную яму. Однако утром в понедельник ее уже засыпали.
Здесь же мы отметили великолепное качество "латок", которые весной этого года поставили дорожники в самом начале Народного проспекта. Рядом начали образовываться новые рытвины, а пломбы держатся как влитые. Осадков на этот раз выпало всего 81 мм - примерно полумесячная норма. Этого оказалось мало, чтобы слишком сильно испортить дороги, особенно те, которые относительно недавно ремонтировались. Ну а внутриквартальные проезды, малопроходимые ранее, почти такими же остались и после циклона. Например, дорога между ул. Котельникова и ул. Жигур. Ямы на этой дороге в районе ул. Аллилуева, 5, 3 и Жигура, 24 с трудом преодолевают внедорожники и грузовики, что уж говорить о легковушках, которые ежедневно вынуждены брать их штурмом со скрипом и скрежетом.
Бьют машины на "стиральных досках" на проспекте "Красного знамени", 133, в районе дома №52 по ул. Карбышева и др. Поток воды в очередной раз подпортил подготовку ремонта на ул. Тобольской. Надо отметить, что ливневая канализация города опять показала свое бессилие. Вода выносила грунт и камни на ул. Луговую, Спортивную, Пушкинскую, Снеговую, Постышева, Карбышева, Тухачевского, Военное шоссе и др. Урожайным был, например, сбор камней на игровой площадке в парке Минного городка.
К чести дорожников и работников ЖКХ последствия циклона устранялись быстро, и если на какое-то время автомобильный транспорт испытывал дискомфорт, то не надолго. Даже проблемная после дождей ул. Снеговая в районе Камской в понедельник вполне нормально пропускала потоки машин. Новые ливневка и покрытие в основном убрали воду с дороги. А участок, пройденный в прошлом году, показал, что от всей влаги избавиться не удалось, и традиционно уже через 2-3 года эта дорога снова потребует ремонта, ударив по карманам налогоплательщиков.
Владивостоку в очередной раз повезло, что циклон ограничился одними сутками, а не днями. На этот раз асфальт не смывало толстыми пластами и ущерб городу был в большей степени моральный, нежели материальный.
По данным пресс-службы горадминистрации, у дорожников города до конца ремонтного сезона в работе осталось около 30 плановых объектов. Как и в прошлом году, есть надежда, что дело дойдет до внутриквартальных проездов, которые многие годы не знают ремонта. Вероятно, свою лепту в дорожный ремонт внесет и новый асфальтовый завод, закупленный городской администрацией. Обещано, что он будет варить невероятно прочный асфальт - на десятилетия, и ни один тайфун его не одолеет. Как в сказке...
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Завещанному не верить
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"