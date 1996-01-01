Тайфун "потренировал" дороги

Циклон, заглянувший во Владивосток в минувшее воскресенье, не был каким-то исключительным по силе, можно сказать, что он немного поиграл с людьми, лишив их отдыха на природе, а также немного "потренировал" городские дороги, проверив их на прочность.

На этот раз ветер, по данным Приморскгидромета, достигал скорости 24 м/с, и этого было явно недостаточно для того, чтобы "наломать дров". Да, были сломанные ветки и деревья, но единичные. Например, одно из деревьев упало на проспект "Красного знамени", прямо напротив комплекса "Дальпресс", перекрыв его на какое-то время. Впрочем, дерево быстро убрали и восстановили проезд. Еще быстрее дорожники убрали следы другой ловушки, которая била машины в районе разворотного кольца на 3-й Рабочей. Ловушку в этом месте устроили строители, долгое время занимающиеся работами по прокладке коммуникаций. Затем они заасфальтировали яму, но, как оказалось, до первого дождя. В тайфун при нулевой видимости машины одна за одной попадали в ничем не обозначенную яму. Однако утром в понедельник ее уже засыпали.

Здесь же мы отметили великолепное качество "латок", которые весной этого года поставили дорожники в самом начале Народного проспекта. Рядом начали образовываться новые рытвины, а пломбы держатся как влитые. Осадков на этот раз выпало всего 81 мм - примерно полумесячная норма. Этого оказалось мало, чтобы слишком сильно испортить дороги, особенно те, которые относительно недавно ремонтировались. Ну а внутриквартальные проезды, малопроходимые ранее, почти такими же остались и после циклона. Например, дорога между ул. Котельникова и ул. Жигур. Ямы на этой дороге в районе ул. Аллилуева, 5, 3 и Жигура, 24 с трудом преодолевают внедорожники и грузовики, что уж говорить о легковушках, которые ежедневно вынуждены брать их штурмом со скрипом и скрежетом.

Бьют машины на "стиральных досках" на проспекте "Красного знамени", 133, в районе дома №52 по ул. Карбышева и др. Поток воды в очередной раз подпортил подготовку ремонта на ул. Тобольской. Надо отметить, что ливневая канализация города опять показала свое бессилие. Вода выносила грунт и камни на ул. Луговую, Спортивную, Пушкинскую, Снеговую, Постышева, Карбышева, Тухачевского, Военное шоссе и др. Урожайным был, например, сбор камней на игровой площадке в парке Минного городка.

К чести дорожников и работников ЖКХ последствия циклона устранялись быстро, и если на какое-то время автомобильный транспорт испытывал дискомфорт, то не надолго. Даже проблемная после дождей ул. Снеговая в районе Камской в понедельник вполне нормально пропускала потоки машин. Новые ливневка и покрытие в основном убрали воду с дороги. А участок, пройденный в прошлом году, показал, что от всей влаги избавиться не удалось, и традиционно уже через 2-3 года эта дорога снова потребует ремонта, ударив по карманам налогоплательщиков.

Владивостоку в очередной раз повезло, что циклон ограничился одними сутками, а не днями. На этот раз асфальт не смывало толстыми пластами и ущерб городу был в большей степени моральный, нежели материальный.

По данным пресс-службы горадминистрации, у дорожников города до конца ремонтного сезона в работе осталось около 30 плановых объектов. Как и в прошлом году, есть надежда, что дело дойдет до внутриквартальных проездов, которые многие годы не знают ремонта. Вероятно, свою лепту в дорожный ремонт внесет и новый асфальтовый завод, закупленный городской администрацией. Обещано, что он будет варить невероятно прочный асфальт - на десятилетия, и ни один тайфун его не одолеет. Как в сказке...