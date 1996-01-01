Как бывшие сотрудники Альфа-Банка похитили два миллиарда

Прокуратура Приморского края 21 августа направила в суд уголовное дело по обвинению сотрудников филиала "Дальневосточный" ОАО "Альфа-Банк" Антона СНЯТОВСКОГО, Константина УСТЮШЕНКО, Светланы ТЕПЛЮК, Светланы МИРОНОВОЙ, Елены РОГОЗИНСКОЙ, Светланы ЗАХАРЧЕНКО, Евгении МАКИЕВСКОЙ и Ярослава СТАЦЕНКО, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Как полагает следствие, Снятовский, являясь управляющим филиалом "Дальневосточный" ОАО "Альфа-Банк", организовал преступную группу для совершения хищений денежных средств и последующей легализации похищенного путем приобретения объектов недвижимости. Согласно распределению ролей Снятовский, используя свое служебное положение, руководил преступной деятельностью группы, состоящей из 7 сотрудников банка, и контролировал их действия.

Установлено, что преступная группа во главе со Снятовским путем присвоения вверенных им денежных средств ОАО "Альфа-Банк" похитила более 2 млрд руб. Часть похищенных денежных средств была легализована путем приобретения различных объектов недвижимости в городе Владивостоке. 100 млн руб. посредством совершения финансовых операций были перечислены на счета подконтрольных членам преступной группы организаций.

Уголовное дело для рассмотрения направлено во Фрунзенский районный суд.