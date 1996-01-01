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Дело ППБФ: без Дальрыббанка не разобраться?
Администрация Приморья готова мирно урегулировать спор с Приморским продовольственным благотворительным фондом, если в качестве ответчика к суду будет привлечен банк, осуществлявший операции со средствами вкладчиков.
Такое условие выдвинул вице-губернатор Владимир ВАСИЛЕНКО, отвечая на запрос конкурсного управляющего ППБФ Георгия КОВАЛЕНКО. В противном случае, пообещал чиновник, "дальнейшее рассмотрение дела приведет к результатам двух предыдущих рассмотрений дела". Ответ, похожий на ультиматум, был озвучен 22 августа на судебных слушаниях по иску о взыскании 80,5 млн руб. убытков, понесенных кредиторами обанкротившегося Фонда.
Напомним, что уже дважды, в 2001 г. и 2005 г., Приморский арбитражный суд возлагал солидарную ответственность за случившееся на ведущих учредителей ППБФ - администрации субъекта Федерации и краевого центра. Это под их имя и авторитет во второй половине 90-х в Приморье была развернута компания по сбору средств "на благотворительность". Фактически же велась незаконная банковская деятельность, жертвами которой стали многие тысячи вкладчиков. За это уголовное преступление бывший руководитель ППБФ Игорь ЧЕРНОЗАТОНСКИЙ получил 3,5 лет исправительных работ. А вот вопрос о материальной ответственности учредителей (моральная не в счет) перед обманутыми людьми до сих пор не разрешен. Уже дважды чиновники добивались отмены судебных актов Приморского АС, находя "узкие места" в материалах дела
Одно из таких мест - реестр требований кредиторов, достоверность которого поставлена ответчиками под сомнение. Пару месяцев назад они убедили судью Владимира САЛОМАЙ, в производстве которого находится дело, дать им время для дополнительной, более тщательной проверки реестра. Результатом этой работы и стало ходатайство о привлечении к участию в судебном разбирательстве банка, проводившего когда-то операции с деньгами вкладчиков ППБФ - Дальрыббанка. Правда, сегодня такого кредитно-финансового учреждения в природе не существует, но зато есть правопреемник - ОАО "Астраханский промышленный банк" с местом дислокации в городе Астрахани и представительством во Владивостоке. По единодушному мнению ходатаев, без банка с реестром не разобраться. Причем бывший Дальрыббанк, полагают они, должен стать едва ли не основным ответчиком, поскольку также являлся учредителем Фонда и помогал-де осуществлять его незаконную деятельность.
Конкурсный управляющий ППБФ Георгий Коваль встретил ходатайство в штыки, считая привлечение к делу нового участника совершенно необоснованным. С нескрываемой тревогой отнеслись к инициативе властей и присутствующие на заседании суда кредиторы-вкладчики Фонда, сплошь - люди преклонного возраста. Они заподозрили, что это приведет к дальнейшей затяжке процесса. Действительно, в случае удовлетворения ходатайства Дальрыббанк - Астраханский промышленный банк получит право ознакомиться со всеми материалами дела, а это свыше ста толстенных томов. Новичку потребуется явно не один месяц для анализа документов. Между тем, конкурсное производство в отношении Приморского продовольственного благотворительного фонда завершается в январе 2007 г.
Ходатайство будет рассмотрено судом 29 августа, когда продолжатся слушания по скандальному делу.
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